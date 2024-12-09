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Dying Light: The Beast 2025 г.
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 106 оценок

Трейлер Dying Light: The Beast на русском языке

DreamVoice
Новости

Мы, студия DreamVoice (ранее известная как Студия Сектантской Озвучки и NeiroVoice Studio), рады представить трейлер игры Dying Light: The Beast на русском языке, выполненный с использованием дубляжа и нейросетевой обработки!

Хотим сразу уточнить: мы пока не планируем брать в работу озвучку этой игры. Представленный трейлер — это лишь демонстрация того, как могла бы звучать игра в нашем исполнении.

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11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
OPen man

присутствие чего-то всегда лучше его отсутствия. но если дальше никакие работы не планируется и все останется на уровне трейлера то какой в этом смысл?

4
Сергей Понащенко

А в ней не будет официальной русской озвучки то?

0
Tiktotayou124

Если судить по стиму, то она должна быть:

0
Шмоня Натанзон

===

-2
Sidorovich12

Dying light? На вид в ролике какой то Ghost recon

-2
B e s i k

Dying light до Ghost Recon как до Китая рачки

0
Alex40001

а смысл?

-4
DreamVoice

Мы просто хотим показать пример, как с помощью нынешних технологий можно услышать полюбившихся нам персонажей на родном языке, вот и всё.

9
Arnold Schwarzenegger 76 DreamVoice

Буду рад увидеть, и услышать будущие ваши полноценные, локализированные проекты. Надеюсь поиграть в Red Dead Redemption 2 с вашим переводом в ближайшем будущем.

5
OmGRoNiKS_TM DreamVoice

Кайф! Спасибо за озвучку! Трейлер

3
Alex40001 DreamVoice

кто там полюбился ты о чем вообще Печкин

-3