Трейлер Dying Light: The Beast на русском языке

Мы, студия DreamVoice (ранее известная как Студия Сектантской Озвучки и NeiroVoice Studio), рады представить трейлер игры Dying Light: The Beast на русском языке, выполненный с использованием дубляжа и нейросетевой обработки!

Хотим сразу уточнить: мы пока не планируем брать в работу озвучку этой игры. Представленный трейлер — это лишь демонстрация того, как могла бы звучать игра в нашем исполнении.

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