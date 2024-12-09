Трейлер Dying Light: The Beast на русском языке

Мы, студия DreamVoice (ранее известная как Студия Сектантской Озвучки и NeiroVoice Studio), рады представить трейлер игры Dying Light: The Beast на русском языке, выполненный с использованием дубляжа и нейросетевой обработки!
Хотим сразу уточнить: мы пока не планируем брать в работу озвучку этой игры. Представленный трейлер — это лишь демонстрация того, как могла бы звучать игра в нашем исполнении.
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присутствие чего-то всегда лучше его отсутствия. но если дальше никакие работы не планируется и все останется на уровне трейлера то какой в этом смысл?
А в ней не будет официальной русской озвучки то?
Если судить по стиму, то она должна быть:
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Dying light? На вид в ролике какой то Ghost recon
Dying light до Ghost Recon как до Китая рачки
а смысл?
Мы просто хотим показать пример, как с помощью нынешних технологий можно услышать полюбившихся нам персонажей на родном языке, вот и всё.
Буду рад увидеть, и услышать будущие ваши полноценные, локализированные проекты. Надеюсь поиграть в Red Dead Redemption 2 с вашим переводом в ближайшем будущем.
Кайф! Спасибо за озвучку! Трейлер
кто там полюбился ты о чем вообще Печкин