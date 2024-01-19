EA Sports FC 24 на время стала бесплатной

Ежегодный футбольный симулятор от EA Sports.

В EA Sports FC 24 представлены 19 000 полностью лицензированных футболистов, 700 команд и 30 лиг со всего мира. Графический движок Frostbite и технология HyperMotion позволяют максимально точно передать движения игроков на поле.

Данные о более чем 180 реальных матчах использованы для создания уникальных анимаций. Кроме того, технология игровых стилей от Opta передаёт индивидуальные особенности каждого футболиста.