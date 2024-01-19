EA Sports FC 24 на время стала бесплатной

EA Sports FC 24 стала временно бесплатной в Steam. Опробовать ее можно до 22 января 2024 года.
Футбольный симулятор вышел 29 сентября 2023-го. Геймеров ждут более 19 тыс. спортсменов из 700 команд, а также не менее 100 стадионов и 30 лиг.
EA Sports FC 24 — первый футбольный симулятор, созданный Electronic Arts после прекращения сотрудничества с FIFA. На релизе игру активно критиковали геймеры за плохую оптимизацию, проблемы со входом и монетизацию. Сейчас у нее лишь 56% положительных отзывов на основе 33 539 пользовательских рецензий.