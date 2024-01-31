Electronic Arts сообщила о сильных финансовых результатах на фоне роста доходов EA Sports FC и Madden

Сегодня Electronic Arts объявила финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, которые компания назвала "сильными".

Чистая выручка за квартал составила 2,366 миллиарда долларов, что на 1 % больше, чем в прошлом году. Из них $1,712 млрд пришлось на живые сервисы, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Франшиза EA Sports FC в этом квартале показала результаты выше ожидаемых, увеличив чистые заказы на 7 % по сравнению с прошлым годом. Франшиза Madden NFL также выросла, в частности, на 5 %.

Чистый доход (прибыль) составил 290 миллионов долларов, по сравнению с 204 миллионами долларов в предыдущем финансовом году.

Главный исполнительный директор Эндрю Уилсон сопроводил объявление традиционным комментарием, подтвердив определение результатов как "сильных" и пообещав продолжать фокусироваться на развитии крупнейших франшиз EA и создании новых инновационных игр.

Наши невероятные команды продемонстрировали сильные результаты в третьем квартале, развлекая сотни миллионов людей по всему портфолио, обеспечивая глубокую вовлеченность и рекордные показатели живых сервисов. Мы по-прежнему сосредоточены на развитии наших крупнейших франшиз и создании новых, инновационных игр и впечатлений для наших глобальных сообществ".

Мы также выслушали финансового директора Стюарта Кэнфилда, который прокомментировал результаты деятельности EA Sports FC.

В этом квартале EA Sports FC снова превзошла ожидания, обеспечив рост чистых заказов на 7 % в годовом исчислении, что стало возможным благодаря переходу на новый бренд FC. Мы продолжим наращивать сильные стороны нашего портфеля, уделяя первоочередное внимание инвестициям в наши крупнейшие возможности для многолетнего роста".

EA Sports FC 24 в настоящее время доступна для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC и Nintendo Switch после релиза в сентябре 2023 года. Это преемник франшизы FIFA после развода с футбольной организацией.

Madden NFL 24 вышла в августе 2023 года и доступна для тех же платформ, за исключением Nintendo Switch.