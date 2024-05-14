Игроки устали от обновлений Fallout 4 и просят Bethesda оставить ПК-версию в покое

Обновление Fallout 4 для нового поколения - это то, чего теоретически ждали многие игроки на всевозможных платформах. Впрочем, слово "в теории" здесь не пародийное, поскольку на PC есть довольно большая группа тех, кому не нужны изменения, вносимые Bethesda, напротив, они даже вредят существующим модификациям. Под описанием последнего обновления в Steam многие люди прямо говорят Bethesda, что им все это просто надоело.
В комментариях под описанием последнего обновления Fallout 4 в Steam собралось довольно много людей, которые настроены крайне негативно по отношению к теме изменений, внесенных Bethesda в рамках next-gen патча. В основном речь идет о существенных проблемах, связанных с совместимостью модификаций, которые по факту способны сделать жизнь каждого энтузиаста этой постапокалиптической серии просто невыносимой.
Игрокам надоели действия Bethesda, которые не приносят игре ничего положительного, а наоборот, наносят все больший вред. Как справедливо (хотя и несколько резко) заметил один из авторов комментария, такие действия разработчиков приведут к "убийству" всего сообщества вокруг игры, в результате чего база игроков Fallout 4 после этих новых обновлений резко упадет.
То есть, хорошо, что вы исправили обновление NG, но, ради Бога, неужели так сложно дать нам возможность выбора между версиями? Такими темпами вы убьете свою базу игроков, и тысячи игроков, которые поддерживали вашу игру на протяжении почти десяти лет, уйдут в другие места и, скорее всего, не вернутся в Bethesda.
Другие отмечают, что всей этой ситуации не случилось бы, если бы патч для next-gen вышел в хорошем состоянии, без многочисленных багов и недоработок.
Нужно быть каким-то странным человеком, чтобы уничтожать то, что другие исправили для вас бесплатно. Прекратите создавать бесполезные обновления, которые только портят мод, чья работа заключалась в том, чтобы исправить то, что вы якобы исправили, но в итоге не сделали.
Кто-то даже написал, что разработчикам Bethesda стоит сосредоточиться на исправлении ошибок в Starfield, так как моддинг-сообщество там не такое увлеченное. Вся кампания по выпуску патчей для Fallout 4 воспринимается сообществом крайне негативно, поскольку она ведется не из искренних побуждений, а скорее для того, чтобы воспользоваться волной популярности недавно вышедшего сериала от Amazon.
аж два геймера высказались. сильно.
Беседка задалась целью сломать всё моды? 🧐
Че за год до*****зма? Майки, сони, беседка... Астанавитесь....
это да у меня сборка стояла на 123 гига из за обновы все похерелось. И даже откат версии через мод на нексусе мне не помогло пришлось скачать с зеленой площадке.
Дык после финального затишья по истечении лет 5 после выхода так и делал. Ибо внезапно и неожиданно бах и ппц.
Как хорошо что на пиратке нет обнов
Это и правда бред, почти все косяки разрабов мододелы давно исправили, но Беседка решила подкинуть новых косяков, чтоб те не скучали)
Как в мультфильмах) Тодд подходит к огромной конструкции и такой:
- Хммм...а это что тут за нитка прилипла?..................упс.......Ааааааааааааа)))
"Когда уже там Next-Gen обновление для Fallout 4? Bethesda как всегда ленится, понятно."
*Через время*
"Да уберите вы свой Next-Gen, верните нам старую версию игры!"
Действительно. Чем так обновлять лучше бы уже отстали от игры и дали игрокам доделывать то, что они сами не могли.
После сериала хотелось перепройти, но теперь с этими обновлениями вообще ххз когда можно будет. За это время скорее перегорью и плюну, буду во что-то другое, что уже окончательно запатчено играть. В Ведьмака 3 хотя бы.
После некстген патча, который поломал 90% модов - откатил обратно версию и запретил обновления. Фу такие некстгены делать. Ради одного квеста на анклав и примерно никакие изменения графики ставить патч не стоит. Может через пару лет, когда с модами устаканится.
Смотри сколько минусят-то, видимо у них и так сойдет! Беседка ведь им игру "починила"!
А что мешает таким геймерам просто не обновлять игру? Лол
Не выпускали патч, плохие, выпустили , все равно плохие , игроки как обычно в своём репертуаре, ни дня без
Беседка выпускает вместо некст-ген патча какое-то гомеопатическое дерьмо, которое скорее ломает, а не правит, но плохие игрки, яснопонятно.
Ну да, ведь моды важнее починки игры. Я скачал ф4 когда некст ген патч вышел и вчера был 2й. Один патч за месяц, а они устали
Ты реально не в теме? Что они "починили"? Сломали еще больше и это без модов!
в игре тонну мелких багов ещё с 2018 - но игроки просят не обновлять- мдаааааааа
зачем играть 10 лет в 1 и то же? я 1 этого не понимаю?
Помню помню эту игру. В год ведьмака 3 выходила. Не играл, так как писали в обзорах, что каловая игра на 5 из 10, что-то на уровне смуты.
точно не смута, но даже близко не приближается к первым частям серии по атмосфере, так и наполнением мира или его качеством.
абсолютно разные игры.
я помню что-то строили там постоянно, какие-то башни, типа тауэр дэфенс, не мой жанр, да и в любом случае смысла не вижу уже играть в игру десятилетней давности
фанаты фоллаут нев вегас писали 5 из 10, иди собирай лут за паладином дансом, про старфилд фанаты скурима и всякие чайники рассела писали тоже 2 из 10 дождитесь скидок даром не надо а потом игра шедевр и через 10 лет лет люди заходят поигрывать. свитки 6 безыдейные бездушные для зумерков, ждите модов, модами поправят. я из будущева.