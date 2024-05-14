Игроки устали от обновлений Fallout 4 и просят Bethesda оставить ПК-версию в покое

Обновление Fallout 4 для нового поколения - это то, чего теоретически ждали многие игроки на всевозможных платформах. Впрочем, слово "в теории" здесь не пародийное, поскольку на PC есть довольно большая группа тех, кому не нужны изменения, вносимые Bethesda, напротив, они даже вредят существующим модификациям. Под описанием последнего обновления в Steam многие люди прямо говорят Bethesda, что им все это просто надоело.

В комментариях под описанием последнего обновления Fallout 4 в Steam собралось довольно много людей, которые настроены крайне негативно по отношению к теме изменений, внесенных Bethesda в рамках next-gen патча. В основном речь идет о существенных проблемах, связанных с совместимостью модификаций, которые по факту способны сделать жизнь каждого энтузиаста этой постапокалиптической серии просто невыносимой.

Игрокам надоели действия Bethesda, которые не приносят игре ничего положительного, а наоборот, наносят все больший вред. Как справедливо (хотя и несколько резко) заметил один из авторов комментария, такие действия разработчиков приведут к "убийству" всего сообщества вокруг игры, в результате чего база игроков Fallout 4 после этих новых обновлений резко упадет.

То есть, хорошо, что вы исправили обновление NG, но, ради Бога, неужели так сложно дать нам возможность выбора между версиями? Такими темпами вы убьете свою базу игроков, и тысячи игроков, которые поддерживали вашу игру на протяжении почти десяти лет, уйдут в другие места и, скорее всего, не вернутся в Bethesda.

Другие отмечают, что всей этой ситуации не случилось бы, если бы патч для next-gen вышел в хорошем состоянии, без многочисленных багов и недоработок.

Нужно быть каким-то странным человеком, чтобы уничтожать то, что другие исправили для вас бесплатно. Прекратите создавать бесполезные обновления, которые только портят мод, чья работа заключалась в том, чтобы исправить то, что вы якобы исправили, но в итоге не сделали.

Кто-то даже написал, что разработчикам Bethesda стоит сосредоточиться на исправлении ошибок в Starfield, так как моддинг-сообщество там не такое увлеченное. Вся кампания по выпуску патчей для Fallout 4 воспринимается сообществом крайне негативно, поскольку она ведется не из искренних побуждений, а скорее для того, чтобы воспользоваться волной популярности недавно вышедшего сериала от Amazon.