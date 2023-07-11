EA Sports FC 24 2023 г.
5.5 2 оценки

Игроки высмеяли обложку EA Sports FC 24: "Это мобильная версия?"

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butcher69
Новости

Это худшая обложка игры Electronic Arts? Очень может быть. EA показала кадры, рекламирующие EA Sports FC 24, и неудивительно, что сообщество смеется над ними, поскольку лица футболистов выполнены в кошмарной манере.

Electronic Arts вчера подтвердила последнюю утечку и опубликовала первый трейлер и обложку, но, если быть честным.... компания могла бы и не делать этого. EA Sports FC 24 Ultimate Edition украсит обложка, на которой мы увидим футболистов разного пола.

Идея интересная, но разработчики решили не использовать реальные фотографии, а при помощи собственной технологии наложить звезд на изображение. Проблема, однако, оказалась в исполнении самого материала. Футболисты выглядят как дешевые имитации настоящих — это лучше всего видно при увеличении, так как лица выглядят довольно неестественно.

Игроки решили резко прокомментировать графические работы, подготовленные Electronic Arts.

Это мобильная версия?
Нет, это версия для PS2
После того, как я увидел эту обложку, я точно не куплю эту игру.

По мнению многих комментаторов, кадры выглядят так, как будто их подготовил искусственный интеллект, не получивший официальных прав на использование изображений футболистов.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Lvinomord

Они что с ума сошли? Белый мужчина в центре выглядит как будто это хозяин плантации со своими работниками хвастается своим урожаем...)

2
AceTheKing
EA Sports FC 24 Ultimate Edition украсит обложка, на которой мы увидим 32 футболиста и женщин

Тонко))

0
TAPAKAH222

Сначала подумал, что это какой-то The Sims.

0
Nimlis

Это когда в свое время, в режиме «Я легенда» или что-то типа того, можно было добавить своё фото на созданного персонажа. Возможно это было в PES, но суть в том, что выглядит сейчас так же убого, как и тогда.

0
N1k3_22

Smackdown vs RAW 2011 (PS2) чисто

0
VaZZers

Они проверяют на сколько еще могут положить болт на свои поделки, а люди будут заносить им денюжку

-1
real19911

это демонстрационный sgi ролик, не отображает качество конечного продукта, это нужно понимать

-1
butcher69

Это официальная обложка игры, а не ролик

0