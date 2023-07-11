Игроки высмеяли обложку EA Sports FC 24: "Это мобильная версия?" ©

Это худшая обложка игры Electronic Arts? Очень может быть. EA показала кадры, рекламирующие EA Sports FC 24, и неудивительно, что сообщество смеется над ними, поскольку лица футболистов выполнены в кошмарной манере.

Electronic Arts вчера подтвердила последнюю утечку и опубликовала первый трейлер и обложку, но, если быть честным.... компания могла бы и не делать этого. EA Sports FC 24 Ultimate Edition украсит обложка, на которой мы увидим футболистов разного пола.

Идея интересная, но разработчики решили не использовать реальные фотографии, а при помощи собственной технологии наложить звезд на изображение. Проблема, однако, оказалась в исполнении самого материала. Футболисты выглядят как дешевые имитации настоящих — это лучше всего видно при увеличении, так как лица выглядят довольно неестественно.

Игроки решили резко прокомментировать графические работы, подготовленные Electronic Arts.

Это мобильная версия?

Нет, это версия для PS2

После того, как я увидел эту обложку, я точно не куплю эту игру.

По мнению многих комментаторов, кадры выглядят так, как будто их подготовил искусственный интеллект, не получивший официальных прав на использование изображений футболистов.