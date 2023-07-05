Началось закрытое тестирование футбольного симулятора EA Sports FC 24 ©

Компания Electronic Arts в этом году окончательно прощается с серией FIFA и готовит игрокам совершенно новый футбольный симулятор — EA Sports FC 24. В сети активно распространяются слухи о переосмыслении игрового футбола в этом проекте, однако официально игра еще не была представлена широкой публике. Совсем скоро это может измениться, поскольку в сети обратили внимание на закрытое тестирование EA Sports FC 24 на консолях.

Согласно сообщению инсайдера ALumia_Italia на консолях Xbox стартовала закрытая тестирования нового футбольного симулятора от Electronic Arts. Проект проходит под названием EA Sports FC 24 и вести на Xbox Series X порядка 41,57 ГБ. Как ожидается, официальный анонс игры состоится уже в этом месяце, вероятно, даже в ближайшие дни.

Если верить сведениям от других инсайдеров, в EA Sports FC 24 будет сильно отличаться от FIFA, хотя проектом занимаются те же разработчики. Новая игра сосредоточится на индивидуальных качествах всех футболистов и даст им уникальные навыки.