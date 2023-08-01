Особенности карьерного режима EA Sports FC 24 показали в новом трейлере ©

В EA Sports FC 24 будет реализована система тотального управления клубом и продвинутая механика создания карьеры для собственного футбольного игрока на поле. Игра сможет похвастаться такими возможностями, как камера с бровки поля, агент игрока и динамические моменты в режиме карьеры. А самое главное — разработчики решили разделить Карьеру менеджера клуба и Карьеру игрока на отдельные игровые этапы.

В EA Sports FC 24 будет реализована система тотального управления клубом и продвинутая механика создания карьеры для собственного футбольного игрока на поле. Игра сможет похвастаться такими возможностями, как камера с бровки поля, агентом игрока и динамических моментах в режиме карьеры. А самое главное — разработчики решили разделить Карьеру менеджера клуба и Карьру игрока на отдельные игровые этапы.

От определения философии вашего клуба в качестве тренера до выбора того, как именно вы играете на поле в качестве игрока, с EA SPORTS FC 24 мы даем вам больше контроля над созданием собственных футбольных историй с помощью нашего карьерного опыта.

В карьере менеджера разработчики представили систему управления, которая объединяет два новых элемента — тактическое видение и тренерскую работу. Игроки получат больше возможностей в подготовке к матчу и во время него. Новые элементы позволят пользователям управлять клубом так, как им захочется.

EA Sports FC 24 выйдет в релиз 29 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.