EA Sports FC 24 2023 г.
4.1 8 оценок

Разработчики EA Sports FC 24 раскрыли системные требования

Simple Jack
Новости

Electronic Arts представила системные требования футбольного симулятора EA Sports FC 24.

Информация стала известна из страницы игры в цифровом магазине Steam сразу после большой презентации, которая прошла 13 июля вечером. Отметим, что требования идентичны с FIFA 23.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation (PS Store). Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.

Минимальные системные требования EA Sports FC 24:

  • Процессор: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Место на диске: 100 ГБ.

Рекомендуемые системные требования EA Sports FC 24:

  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT;
  • Оперативная память: 12 ГБ;
  • Место на диске: 100 ГБ.

Ранее Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Janekste
за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно

Фифа из года в год вообще никак не меняется. А не слишком ли жирно продавать по цене полноценных игр ежегодное DLC? 30 баксов красная цена должна быть за такую халтуру. Не больше.

0
Abarmot90
-1
Strannik110

Так я не понял что за бред?? Писали же, что русского не будет...

0
zatohka Strannik110

Да как обычно увидели что в стиме русского нет и поспешили новость состряпать с заголовком "Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24."

0