Разработчики EA Sports FC 24 раскрыли системные требования

Electronic Arts представила системные требования футбольного симулятора EA Sports FC 24.
Информация стала известна из страницы игры в цифровом магазине Steam сразу после большой презентации, которая прошла 13 июля вечером. Отметим, что требования идентичны с FIFA 23.
Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation (PS Store). Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.
Минимальные системные требования EA Sports FC 24:
- Процессор: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Место на диске: 100 ГБ.
Рекомендуемые системные требования EA Sports FC 24:
- Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT;
- Оперативная память: 12 ГБ;
- Место на диске: 100 ГБ.
Ранее Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24.
Фифа из года в год вообще никак не меняется. А не слишком ли жирно продавать по цене полноценных игр ежегодное DLC? 30 баксов красная цена должна быть за такую халтуру. Не больше.
Так я не понял что за бред?? Писали же, что русского не будет...
Да как обычно увидели что в стиме русского нет и поспешили новость состряпать с заголовком "Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24."