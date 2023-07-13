Разработчики EA Sports FC 24 раскрыли системные требования

Electronic Arts представила системные требования футбольного симулятора EA Sports FC 24.

Информация стала известна из страницы игры в цифровом магазине Steam сразу после большой презентации, которая прошла 13 июля вечером. Отметим, что требования идентичны с FIFA 23.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation (PS Store). Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.

Минимальные системные требования EA Sports FC 24:

Процессор: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB;

Оперативная память: 8 ГБ;

Место на диске: 100 ГБ.

Рекомендуемые системные требования EA Sports FC 24:

Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT;

Оперативная память: 12 ГБ;

Место на диске: 100 ГБ.

Ранее Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24.