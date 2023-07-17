В EA SPORTS FC 24 появится поддержка русского языка

17 июля разработчики EA SPORTS FC 24 обновили страницу футбольного симулятора в магазине Steam. В списке поддерживаемых языков появился русский — в игре будет локализирована озвучка, интерфейс и субтитры.

13 июля Electronic Arts анонсировала EA SPORTS FC 24 — новый футбольный симулятор, который станет заменой серии FIFA. Игра выйдет 29 сентября 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.