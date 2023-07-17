В EA SPORTS FC 24 появится поддержка русского языка

17 июля разработчики EA SPORTS FC 24 обновили страницу футбольного симулятора в магазине Steam. В списке поддерживаемых языков появился русский — в игре будет локализирована озвучка, интерфейс и субтитры.
13 июля Electronic Arts анонсировала EA SPORTS FC 24 — новый футбольный симулятор, который станет заменой серии FIFA. Игра выйдет 29 сентября 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
а кто озвучивать то будет
Все те же, Черданцев и Генич. Ты думаешь они будут перезаписывать что-то? Нет возьмут озвучку от последней FIFA.
Все таки дожали)
Забавно, хотя бы текст добавляется практически везде, но не в Старфилд)
При том что упоминание о локализации выпилили из игры уже после переноса.
Неужели русский язык в играх от EA возвращается или это исключение?
Скорее исключение на ближайшее время. Так как ( не факт , но скорее всего ), как обычно, особого изменения в игре не будет, там 1 человек просто текста дописал и все. Озвучка с фифы 17 или 18, она там не меняется вроде бы очень давно.
Ясно