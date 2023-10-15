В новом трейлере EA Sports UFC 5 рассказали про различные режимы ©

Сегодня EA Sports раскрыла информацию об игровых режимах предстоящей игры UFC 5, включая новые и уже существующие.

Мы узнали об обновленном режиме UFC Fight Week, который теперь представляет собой функцию живого сервиса, ориентированную на события и включающую в себя несколько различных областей геймплея.

Fight Week Challenges предлагает игрокам решать задачи, связанные с PPV, за выполнение которых можно получить награды, в том числе различные предметы для созданного бойца, средства настройки профиля игрока, эмодзи и даже альтер-эго, вдохновленные существующими спортсменами UFC.

Функция Fight Picks позволяет игрокам предсказать исход матчей PPV. Если вы окажетесь точны в своих прогнозах, то сможете заработать монеты UFC, которые можно использовать для приобретения дополнительных возможностей настройки.

Контракты Fight Week будут предлагать ежедневные бои повышенной сложности в течение недели. Эти бои проводятся против соперников с искусственным интеллектом, созданных по мотивам текущего календаря UFC.

Режим карьеры в режиме онлайн включает в себя матчмейкинг, основанный на навыках, продвижение по дивизионам, а также возможность побороться за титулы в четырех различных дивизионах. Вы сражаетесь с созданным вами бойцом и можете открывать новые навыки, зарабатывая опыт в боях с другими игроками.

При достижении максимального уровня можно даже получить статус Prestige, который обнуляет прогрессию, но повышает уровень игрока и открывает доступ к специальным приемам.

Разумеется, в игре присутствует и обычный режим карьеры, а также тренер Дэвис, новые кинематографические эффекты, новые локации, больше бойцов, с которыми можно взаимодействовать, улучшенная система адаптации для новых игроков, а также усовершенствованные тренировочные лагеря и спарринги.

Для тех, кто хочет просто подраться, был изменен режим игры Fight Now, включающий различные типы боев, такие как Main Card, Main Event, Championship, Backyard и Kumite.

UFC 5 выйдет для PS5 и Xbox Series X|S 27 октября 2023 года.