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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 597 оценок

Обновление официального сайта намекает на то, что Rockstar Games может готовиться к новой демонстрации GTA 6

butcher69
Новости

Судя по последнему обновлению официального сайта Rockstar Games, новый взгляд на Grand Theft Auto VI может появиться уже совсем скоро.

Как было замечено в X/Twitter и на Subreddit, официальный сайт Rockstar Games был обновлен несколько часов назад, и в его коде появились ссылки на обложку игры и несколько скриншотов, которые пока никуда не ведут. Другие элементы, обнаруженные в коде сайта, такие как рейтинг ESRB, также позволяют предположить, что студия готовится к новому показу.

На данный момент о Grand Theft Auto VI известно очень мало. В трейлере игры можно было увидеть двух главных героев, Люсию и Джейсона, и местность, Vice City, но не было геймплея, так что мы не знаем, как изменится формула по сравнению с предшественниками.

Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

32
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
MORDORR

Эх какая была озвучка в пятой....мама дорогая! Что ни актёр - то симфония. Каждый был уникален, запоминался моментально и навсегда. Кстати, это ещё одна из причин по которой пятая у многих с компов не сходит. Вот шиш они повторят. Такое бывает РАЗ.

9
Bambillo132

ох не скажи, рдр 2 получилась в разы лучше гта 5, жаль прекратили поддержку.

7
Pravdarub Bambillo132

В рдр озвучка вообще не запомнилась. Голоса не выразительные.

-9
kotasha Bambillo132

Да у них кукуха поехал с онлайн режим, вместо того чтобы расширить игру DLC они делают ставку на сетевой режим, но он не взлетел и игру прикрыли, гта 5 трижды выпустили карл, причём ничего нового ток графику немного улучшили, роки скатились совсем, 6 часть будут доить 3 поколения как минимум.

2
1barac9U7ada7

Каждое обновление официального сайта Rockstar намекает на намёк.

2
AlexSEcl

А разве в предыдущих гта показывали геймплей до релиза?

-1
SloT124

Да

4
Русик_96

да село

-2
КристианПобединский

всегда, перед релизом, еще особенности были геймплея)

0
Bambillo132

ох уж этот неистовый сталк по коду сайта.

-3
Пользователь ВКонтакте

На 16 мая запланирован финансовый отчёт Take-Two. Скорее всего к этой дате и будет новая инфа. // Davi Arni

-3
Mister proper 1214

Это все показывают до финансового отчета как бы

Трейлеры, информацию, скриншоты и т.

-3