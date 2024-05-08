Обновление официального сайта намекает на то, что Rockstar Games может готовиться к новой демонстрации GTA 6

Судя по последнему обновлению официального сайта Rockstar Games, новый взгляд на Grand Theft Auto VI может появиться уже совсем скоро.

Как было замечено в X/Twitter и на Subreddit, официальный сайт Rockstar Games был обновлен несколько часов назад, и в его коде появились ссылки на обложку игры и несколько скриншотов, которые пока никуда не ведут. Другие элементы, обнаруженные в коде сайта, такие как рейтинг ESRB, также позволяют предположить, что студия готовится к новому показу.

На данный момент о Grand Theft Auto VI известно очень мало. В трейлере игры можно было увидеть двух главных героев, Люсию и Джейсона, и местность, Vice City, но не было геймплея, так что мы не знаем, как изменится формула по сравнению с предшественниками.

Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.