Обновление официального сайта намекает на то, что Rockstar Games может готовиться к новой демонстрации GTA 6

Судя по последнему обновлению официального сайта Rockstar Games, новый взгляд на Grand Theft Auto VI может появиться уже совсем скоро.
Как было замечено в X/Twitter и на Subreddit, официальный сайт Rockstar Games был обновлен несколько часов назад, и в его коде появились ссылки на обложку игры и несколько скриншотов, которые пока никуда не ведут. Другие элементы, обнаруженные в коде сайта, такие как рейтинг ESRB, также позволяют предположить, что студия готовится к новому показу.
На данный момент о Grand Theft Auto VI известно очень мало. В трейлере игры можно было увидеть двух главных героев, Люсию и Джейсона, и местность, Vice City, но не было геймплея, так что мы не знаем, как изменится формула по сравнению с предшественниками.
Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Эх какая была озвучка в пятой....мама дорогая! Что ни актёр - то симфония. Каждый был уникален, запоминался моментально и навсегда. Кстати, это ещё одна из причин по которой пятая у многих с компов не сходит. Вот шиш они повторят. Такое бывает РАЗ.
ох не скажи, рдр 2 получилась в разы лучше гта 5, жаль прекратили поддержку.
В рдр озвучка вообще не запомнилась. Голоса не выразительные.
Да у них кукуха поехал с онлайн режим, вместо того чтобы расширить игру DLC они делают ставку на сетевой режим, но он не взлетел и игру прикрыли, гта 5 трижды выпустили карл, причём ничего нового ток графику немного улучшили, роки скатились совсем, 6 часть будут доить 3 поколения как минимум.
Каждое обновление официального сайта Rockstar намекает на намёк.
А разве в предыдущих гта показывали геймплей до релиза?
Да
да село
всегда, перед релизом, еще особенности были геймплея)
ох уж этот неистовый сталк по коду сайта.
На 16 мая запланирован финансовый отчёт Take-Two. Скорее всего к этой дате и будет новая инфа. // Davi Arni
Это все показывают до финансового отчета как бы
Трейлеры, информацию, скриншоты и т.