EA Sports WRC нацелена на разрешение 4K 60FPS на Xbox Series X и PS5 и 1440p на Xbox Series S

В преддверии релиза EA Sports WRC 3 ноября менеджер сообщества Codemaster обратился к Reddit, чтобы рассказать, как игра будет работать на консолях. Согласно сообщению, игра нацелена на частоту кадров 60 кадров в секунду на всех консолях.

Что касается разрешения, PS5 и Xbox Series X будут ориентированы на 4K, а Xbox Series S — на 1440p. Также стоит отметить, что в зависимости от части игры и консоли EA Sports WRC также будет использовать динамическое разрешение в целях лучшей оптимизации.

Сравнивая графику консольных версий с версией для ПК, в сообщении говорится, что версии игры для PS5 и Xbox Series X будут иметь графику, эквивалентную высоким настройкам на ПК. С другой стороны, Xbox Series S будет иметь настройки, эквивалентные средним или низким настройкам на ПК.

Разработчик Codemasters недавно сообщил, что EA Sports WRC будет использовать Unreal Engine 5. Решение отказаться от собственного движка студии EGO было принято, поскольку он достигал своих пределов. Хотя движок Frostbite также обсуждался, студия перешла на Unreal Engine 5 до того, как EA приобрела студию.