EA Sports WRC - самая высокооцененная игра франшизы на Metacritic

Наряду с серией Dirt, франшиза WRC является одной из наиболее значимых, когда речь заходит о раллийных гонках, особенно о тех, которые больше похожи на симуляторы. EA Sports WRC, разработанная силами студии Codemasters и вышедшая в прошлую пятницу (3 ноября), стала самой высокооцененной игрой серии на Metacritic.
EA Sports WRC, последняя игра, вышедшая на прошлой неделе для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, получила средний балл 83 на ПК и 81 на PS5, что делает ее игрой с лучшим баллом на агрегаторе рецензий, как и WRC 9, вышедшая в 2020 году.
И все же новая гоночная игра не слишком популярна среди PC-геймеров в Steam - единственной платформе, где можно узнать, как обстоят дела с игрой. При наличии более 1400 отзывов только 63% геймеров положительно оценивают EA Sports WRC. Одной из главных жалоб стала плохая оптимизация.
Что за бред, смотрел стрим, убогий графон, мыло, тачка снаружи как игрушечная, растительность нереалистичная, с той же Форзой Хорайзон сравните... Геймплей опять один катаешь на время... В тех же играх 10 давности были реальные соперники, которых можно было догнать, которые разбивались походу гонки...
Издатель EA смог оплатить хорошие оценки...
я даже поиграл в это убожество.Это просто треш.Как можно было выпустить игру с таким графеном в 23 году. Физика -это просто скользящая пустая коробка
На поворотах у авто нет крена совсем, как будто у него нет веса и подвески
Если бы было не так, тогда это был бы полный провал, ибо до этого игры серии разрабатывали авторы такого шедевра как Flatout 4, и они имели явно меньший бюджет.
она и графически и геймплейно сильно отстаёт от ДЁРТ2.0, но среди лилипутов она на пол сантиметра выше ))))