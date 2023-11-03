Несмотря на проблемы с производительностью на ПК, игра EA Sports WRC получает хорошие оценки

В сети уже появились первые рецензии на гоночную игру EA Sports WRC. Похоже, что Codemasters не разочаровала, представив вполне приличную игру с большим акцентом на симуляторные аспекты, а не на аркадные развлечения.

Многие сравнивают игру с DiRT Rally 2.0. Модели управления очень похожи на этот проект, что должно понравиться тем, кто ищет реализма в вождении. Но, к сожалению, на PC у игры есть проблемы с анимацией в виде микроразрезов, о чем сообщила редакция TheSixthAxis. Да и оптимизация не самая лучшая, поэтому владельцы ПК с рекомендуемой конфигурацией могут столкнуться с проблемой стабильной работы в 60 fps на высоких настройках.

А вот на XSX, по мнению TheSixthAxis, игра без проблем держит 60 fps, но "с гораздо худшими настройками", чем на ПК при высоких настройках графики. Редакция также указывает на вынужденную интеграцию игры с подпиской EA Play.

В среднем EA Sprorts WRC оценивают в 8,3/10, но для получения полной картины качества игры необходимо дождаться появления дополнительных рецензий. На Opencritic средний балл был получен на основе вердиктов всего 11 критиков.