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EA Sports WRC 03.11.2023
7.9 47 оценок

Несмотря на проблемы с производительностью на ПК, игра EA Sports WRC получает хорошие оценки

Gruz_
Новости

В сети уже появились первые рецензии на гоночную игру EA Sports WRC. Похоже, что Codemasters не разочаровала, представив вполне приличную игру с большим акцентом на симуляторные аспекты, а не на аркадные развлечения.

Многие сравнивают игру с DiRT Rally 2.0. Модели управления очень похожи на этот проект, что должно понравиться тем, кто ищет реализма в вождении. Но, к сожалению, на PC у игры есть проблемы с анимацией в виде микроразрезов, о чем сообщила редакция TheSixthAxis. Да и оптимизация не самая лучшая, поэтому владельцы ПК с рекомендуемой конфигурацией могут столкнуться с проблемой стабильной работы в 60 fps на высоких настройках.

А вот на XSX, по мнению TheSixthAxis, игра без проблем держит 60 fps, но "с гораздо худшими настройками", чем на ПК при высоких настройках графики. Редакция также указывает на вынужденную интеграцию игры с подпиской EA Play.

В среднем EA Sprorts WRC оценивают в 8,3/10, но для получения полной картины качества игры необходимо дождаться появления дополнительных рецензий. На Opencritic средний балл был получен на основе вердиктов всего 11 критиков.

  • GameGrin 9,5/10
  • EveryEye 8,8/10
  • CG magazine 8,5/10
  • ClutchPoints 8,5/10
  • Harcore Gamer 8/10
  • Saving Content 8/10
  • EvilGamerz 8/10
  • GAMES.CH 8/10
  • TheSixthAxis 7/10
15
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
r23dom

"Несмотря на проблемы с производительностью" слоган года

23
B e s i k

Настала эпоха не оптимизированных игр уже от этого тошно становится !

11
shecter

Смотришь на этот графон и думаешь:"как вот это может выдавать настолько гавённую оптимизацию?".Плюс танцы с бубном,если у тебя не хрустмастер,или фанатёк.Вернулся в Дёрт Ралли 2,ей всего-то не хватает путной карьеры и оф. спец участков до моего идеала.Новая игра ещё по трейлерам вызывала сомнения,но кто мог подумать,что всё будет настолько хреново.От прогрузки текстур даже SSD не спасает.

6
SULIK 712

+это просто убожество,на 4080 просадки до 40 фпс в 2к

1
shecter SULIK 712

Тогда непонятно,куда я со-своей 3080 лезу)))).По-мне,так она и Generation прокакивает по графонию.Очень не понравился звук двигателей,они-же могли хотя бы для старых машин использовать наработки из Дёрта 2.

0
InstinctiveDyson

Поиграл пока только 5 часов в эту игру, но уже могу выделить множество плюсов:

Самый главный из них это физика, она добротная и не вызывает отвращения,Графика на высоте, спец-участки сильно детализированы и много контента на различный вкус и цвет. Из минусов,отсутствие в стиме,благо есть всякие сайты с активашками,такие как стимрен и не лучшая оптимизация ,но наверно с патчами поправят)Пусть будет 8/10

3
prowkan

Unreal Engine strikes back?

2
KANSERVATOR

ещё бы денювку убрали, цены бы не было! гонка века!

1
Walkan90

Странно, игра во многих местах выглядит хуже Dirt 2, дождь вообще уровень ремастера ГТА, такой же раздражительный для глаз и зависающий в воздухе.

1
SULIK 712

снег еще хуже.Это просто плоские точки ,которые даже не в пространстве,а в плоскости и на скорости просто быстро мельтешат,бесят

0
Sardukar

EA, а можно выпустить игру, что бы на старте была НОРМАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ? Или ЕА уже в принципе не может выпустить ни один продукт с нормальной технической частью?

1
Антидепрессант Док

DiRT 2 2009 года не сильно эвалюционировал .Отражение в лужах получше стало. Молодцы разработчики , пилят на коленках игры на ZX Spectrum

0
ABRASцовы
Да и оптимизация не самая лучшая, поэтому владельцы ПК с рекомендуемой конфигурацией могут столкнуться с проблемой стабильной работы в 60 fps на высоких настройках.

Значит, что тут есть какое-то родство с WRC Generation, которая требовала RTX3090)))

-3
SULIK 712

wrc generaton как раз крутая,лучшая физика и спецучастки,сейчас летает

0
Drakon41k SULIK 712

Физика Generations даёт ощущение что ты не машиной управляешь, а лодкой на воздушной подушке.

1
SULIK 712 Drakon41k

в wrc от EA вообще нет физики, просто коробка, которую кидает из стороны в сторону. Подвеска вообще не отрабатывает, машина никак не реагирует на поверхность и отклонения. Графика просто ужас на UE5,снег и дождь просто ппц-бесящие плоские бегающие по экрану точки и полоски,причем не в пространстве,а где то за машиной. При езде по гравию ничего не отлетает из под колес, по грязи машина не марается, или как то рандомно. Игра прямиком из 2014 года. Даже дерт ралли 2.0 была лучше. Поверхности дорог, задние планы, сами машины, спецучастки это просто позор для 23 года.Единственное что в этой игре лучше- это звуки движков.

-2
Drakon41k SULIK 712

Я не играл ещё. Мне первый Дёрт больше по душе.

1
SULIK 712 Drakon41k

наигрался я )запросил возврат в стиме.Да первый дерт крутой,в вр тоже катал в него на фанатеке

-1