Несмотря на проблемы с производительностью на ПК, игра EA Sports WRC получает хорошие оценки

В сети уже появились первые рецензии на гоночную игру EA Sports WRC. Похоже, что Codemasters не разочаровала, представив вполне приличную игру с большим акцентом на симуляторные аспекты, а не на аркадные развлечения.
Многие сравнивают игру с DiRT Rally 2.0. Модели управления очень похожи на этот проект, что должно понравиться тем, кто ищет реализма в вождении. Но, к сожалению, на PC у игры есть проблемы с анимацией в виде микроразрезов, о чем сообщила редакция TheSixthAxis. Да и оптимизация не самая лучшая, поэтому владельцы ПК с рекомендуемой конфигурацией могут столкнуться с проблемой стабильной работы в 60 fps на высоких настройках.
А вот на XSX, по мнению TheSixthAxis, игра без проблем держит 60 fps, но "с гораздо худшими настройками", чем на ПК при высоких настройках графики. Редакция также указывает на вынужденную интеграцию игры с подпиской EA Play.
В среднем EA Sprorts WRC оценивают в 8,3/10, но для получения полной картины качества игры необходимо дождаться появления дополнительных рецензий. На Opencritic средний балл был получен на основе вердиктов всего 11 критиков.
- GameGrin 9,5/10
- EveryEye 8,8/10
- CG magazine 8,5/10
- ClutchPoints 8,5/10
- Harcore Gamer 8/10
- Saving Content 8/10
- EvilGamerz 8/10
- GAMES.CH 8/10
- TheSixthAxis 7/10
"Несмотря на проблемы с производительностью" слоган года
Настала эпоха не оптимизированных игр уже от этого тошно становится !
Смотришь на этот графон и думаешь:"как вот это может выдавать настолько гавённую оптимизацию?".Плюс танцы с бубном,если у тебя не хрустмастер,или фанатёк.Вернулся в Дёрт Ралли 2,ей всего-то не хватает путной карьеры и оф. спец участков до моего идеала.Новая игра ещё по трейлерам вызывала сомнения,но кто мог подумать,что всё будет настолько хреново.От прогрузки текстур даже SSD не спасает.
+это просто убожество,на 4080 просадки до 40 фпс в 2к
Тогда непонятно,куда я со-своей 3080 лезу)))).По-мне,так она и Generation прокакивает по графонию.Очень не понравился звук двигателей,они-же могли хотя бы для старых машин использовать наработки из Дёрта 2.
Поиграл пока только 5 часов в эту игру, но уже могу выделить множество плюсов:
Самый главный из них это физика, она добротная и не вызывает отвращения,Графика на высоте, спец-участки сильно детализированы и много контента на различный вкус и цвет. Из минусов,отсутствие в стиме,благо есть всякие сайты с активашками,такие как стимрен и не лучшая оптимизация ,но наверно с патчами поправят)Пусть будет 8/10
Unreal Engine strikes back?
ещё бы денювку убрали, цены бы не было! гонка века!
Странно, игра во многих местах выглядит хуже Dirt 2, дождь вообще уровень ремастера ГТА, такой же раздражительный для глаз и зависающий в воздухе.
снег еще хуже.Это просто плоские точки ,которые даже не в пространстве,а в плоскости и на скорости просто быстро мельтешат,бесят
EA, а можно выпустить игру, что бы на старте была НОРМАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ? Или ЕА уже в принципе не может выпустить ни один продукт с нормальной технической частью?
DiRT 2 2009 года не сильно эвалюционировал .Отражение в лужах получше стало. Молодцы разработчики , пилят на коленках игры на ZX Spectrum
Значит, что тут есть какое-то родство с WRC Generation, которая требовала RTX3090)))
wrc generaton как раз крутая,лучшая физика и спецучастки,сейчас летает
Физика Generations даёт ощущение что ты не машиной управляешь, а лодкой на воздушной подушке.
в wrc от EA вообще нет физики, просто коробка, которую кидает из стороны в сторону. Подвеска вообще не отрабатывает, машина никак не реагирует на поверхность и отклонения. Графика просто ужас на UE5,снег и дождь просто ппц-бесящие плоские бегающие по экрану точки и полоски,причем не в пространстве,а где то за машиной. При езде по гравию ничего не отлетает из под колес, по грязи машина не марается, или как то рандомно. Игра прямиком из 2014 года. Даже дерт ралли 2.0 была лучше. Поверхности дорог, задние планы, сами машины, спецучастки это просто позор для 23 года.Единственное что в этой игре лучше- это звуки движков.
Я не играл ещё. Мне первый Дёрт больше по душе.
наигрался я )запросил возврат в стиме.Да первый дерт крутой,в вр тоже катал в него на фанатеке