В студии Codemasters, ответственной за F1 23 и EA Sports WRC, произошли увольнения

С момента выхода гоночной игры EA Sports WRC от студии Codemasters прошел почти месяц, а с момента выхода F1 23 - полгода, при том что студия была куплена EA всего два года назад. Впрочем, это, увы, не защищает от волны увольнений, обрушившейся на игровую индустрию за последний год, поскольку поступили сообщения о том, что в студии вынуждены сокращать персонал.

В письме IGN компания EA подтверждает эту информацию и пишет:

"Наш бизнес постоянно меняется, так как мы стремимся создавать потрясающие игры и сервисы, которые помогают нашим игрокам оставаться вовлеченными, связанными и вдохновленными. Иногда это требует от компании небольших организационных изменений, которые приводят наши команды и ресурсы в соответствие с меняющимися потребностями и приоритетами бизнеса. Мы продолжаем тесно сотрудничать с теми, кого затронут эти изменения, обеспечивая необходимую поддержку на протяжении всего процесса".

Точно неизвестно, сколько человек будет затронуто этими изменениями и будут ли в результате отменены какие-либо проекты. Ожидается, что в ближайшие дни, по мере того как увольняемые сотрудники будут делиться подробностями, появится более подробная информация по этому вопросу. Как обычно, не забываем скрестить пальцы, чтобы все прошло хорошо для всех, кого это коснулось.