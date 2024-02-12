Earth Defense Force 6 выходит на западе этим летом, объявила компания D3Publisher.
Экшен-шутер от третьего лица, уже вышедший в Японии, должен был появиться на Западе весной этого года, но теперь он выйдет летом. Это касается PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК (Steam). Запуск для Xbox и Nintendo Switch не планируется.
"Разработчик Sandlot и издатель D3Publisher решили продлить срок выхода игры, чтобы добавить последние штрихи и завершить подготовку к западному запуску", - говорится в заявлении.
Западный релиз Earth Defense Force 6 отложен до лета
Earth Defense Force 6 выходит на западе этим летом, объявила компания D3Publisher.