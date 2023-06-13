Трейлер роуглайк-стратегии Earthless от авторов Minecraft Legends ©

Команда, создавшая Minecraft Legends, объявила, что работает над новой роуглайк-стратегией под названием Earthless. Анонсированная во время выставки PC Gaming Show 2023, эта научно-фантастическая игра с постройкой колоды происходит во вселенной, где солнце взорвалось, а земля была уничтожена.

Цель вашего корабля - найти новый дом среди галактики, которая представлена на различных узлах карты. При посещении определенных планет вы столкнетесь с боевыми или повествовательными вариантами игры, где вам предстоит сделать сложный выбор, который может привести к негативным последствиям для вашего экипажа. Эти враги, как рассказал директор проекта Earthless Хой-Фунг Ма, представлены в виде инопланетных группировок с "биомеханической иммунной системой", которые пытаются сохранить свою власть, когда земляне ищут новый дом.

Бои будут пошаговые и по сетке, и Ма сказал, что Fire Emblem и Slay the Spire были одними из источников вдохновения для команды разработчиков.

Выход Earthless в раннем доступе запланирован на начало 2024 года.