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Echoes of the Living 4-й квартал 2023 г.
7.1 78 оценок

5 минут геймплея из Echoes of the Living, вдохновленной классическими Resident Evil

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butcher69
Новости

YouTube-канал Residence of Evil опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется 5 минут игрового процесса из игры Echoes of the Living - новой игры в жанре ужасов, созданная по мотивам классических игр серии Resident Evil и использующая фиксированные углы обзора.

В игре будут ограниченные ресурсы, головоломки и управление инвентарем. Кроме того, игроков ожидают разнообразные типы врагов - от кровожадных зомби и мутировавшей фауны до других кошмарных существ.

Дата выхода Echoes of the Living в Steam в настоящее время намечена на 4 квартал 2023 года. Удивительно, но несмотря на то, что игра использует движок Unreal Engine 5, в магазине Epic Games она пока не продается.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
WishMe1uck

Не сп****ли, а черпали вдохновение.

1
SOLUS5678

Молодцы!!!! Обязательно куплю!!!!!

1
Mad_cloud

Да тут уже что то большее чем вдохновение

1
ДЕНИСКА_омск

Адвокаты "капком" уже выехали в суд

0
ckott4

5 фпс тоже вдохновлены старыми частями?

0
Famiclone

Лишь бы не получился такой же мусор как Ebola

0