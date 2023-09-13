5 минут геймплея из Echoes of the Living, вдохновленной классическими Resident Evil

Сурвайвал-хоррор, вдохновлённый классическими играми серии Resident Evil.

Echoes of the Living представляет собой адвенчуру с видом от третьего лица и закреплённой камерой, как в оригинальных играх Resident Evil. В проекте представлена оригинальная история с набором уникальных персонажей.

Игроков ждут головоломки, скрытые помещения, а также разнообразные враги, с которыми предстоит сражаться.