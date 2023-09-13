5 минут геймплея из Echoes of the Living, вдохновленной классическими Resident Evil

YouTube-канал Residence of Evil опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется 5 минут игрового процесса из игры Echoes of the Living - новой игры в жанре ужасов, созданная по мотивам классических игр серии Resident Evil и использующая фиксированные углы обзора.
В игре будут ограниченные ресурсы, головоломки и управление инвентарем. Кроме того, игроков ожидают разнообразные типы врагов - от кровожадных зомби и мутировавшей фауны до других кошмарных существ.
Дата выхода Echoes of the Living в Steam в настоящее время намечена на 4 квартал 2023 года. Удивительно, но несмотря на то, что игра использует движок Unreal Engine 5, в магазине Epic Games она пока не продается.
Не сп****ли, а черпали вдохновение.
Молодцы!!!! Обязательно куплю!!!!!
Да тут уже что то большее чем вдохновение
Адвокаты "капком" уже выехали в суд
5 фпс тоже вдохновлены старыми частями?
Лишь бы не получился такой же мусор как Ebola