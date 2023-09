5 минут геймплея из Echoes of the Living, вдохновленной классическими Resident Evil ©

YouTube-канал Residence of Evil опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется 5 минут игрового процесса из игры Echoes of the Living - новой игры в жанре ужасов, созданная по мотивам классических игр серии Resident Evil и использующая фиксированные углы обзора.

В игре будут ограниченные ресурсы, головоломки и управление инвентарем. Кроме того, игроков ожидают разнообразные типы врагов - от кровожадных зомби и мутировавшей фауны до других кошмарных существ.

Дата выхода Echoes of the Living в Steam в настоящее время намечена на 4 квартал 2023 года. Удивительно, но несмотря на то, что игра использует движок Unreal Engine 5, в магазине Epic Games она пока не продается.