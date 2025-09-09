Боимся страшных динозавров в дебютном трейлере хоррора Eggspedition

Молодая студия Wildflame представила свой новый проект — Eggspedition, кооперативный шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит столкнуться с агрессивными динозаврами и выполнять опасные миссии. Игра ориентирована в первую очередь на многопользовательский режим, однако разработчики обещают возможность проходить её и в одиночку.

В отличие от сюжетно-ориентированных приключений, Eggspedition делает ставку на динамичные задания. Игрокам предстоит искать ценные яйца, защищать ключевые зоны и координировать действия в условиях постоянной угрозы со стороны доисторических хищников. По трейлеру можно предположить, что проект создан на Unreal Engine 5, и визуальная часть уже сейчас выглядит весьма впечатляюще, однако точные технические детали проекта будут известны ближе к релизу.

Несмотря на амбициозный сеттинг, студия предупреждает, что не стоит ждать масштабного блокбастера в духе Jurassic Park или возвращения Dino Crisis. Это проект небольшой команды, сосредоточенный на атмосфере напряжённого выживания и командного взаимодействия. Разработчики делают ставку на уникальное сочетание опасной охоты, поиска ресурсов и противостояния динозаврам.

Eggspedition обещает выйти в релиз до конца этого года на ПК. У игры уже есть страничка в Steam, где можно добавить проект в список желаемого.