Дорожная карта Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes раскрывает примерные даты выхода DLC

Компания Rabbit and Bear опубликовала новую дорожную карту Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, и в ней указаны месяцы выхода трех дополнительных DLC, ориентированных на персонажей JRPG.

В сообщении на официальном японском аккаунте Eiyuden X (бывший Twitter) Rabbit and Bear рассказывает об уже доступных DLC, включая Pioneer Pack, HQ Makeover Package и специальную статую Nowa Haniwa HQ.

Но самое главное, в дорожной карте говорится о том, что три дополнительных главы DLC, которые будут посвящены Марисе, Сейну и Маркусу соответственно, выйдут в течение нескольких месяцев до конца этого года.

Дорожная карта составлена на японском языке, но месяцы выхода каждого DLC-пакета вполне понятны: глава Марисы запланирована на август, глава Сейна выйдет в сентябре, а глава Маркуса - в октябре.

Поскольку это японская дорожная карта, и она не была опубликована ни на одном из официальных англоязычных каналов Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes в социальных сетях, вполне возможно, что эти окна релиза существуют только для Японии.

Однако, учитывая, что страница Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Season Pass на странице Steam указана дата выхода 4 квартала для всех этих наборов, западные даты релиза, скорее всего, не будут сильно отставать, даже если они отличаются.

Напомним, что три дополнительных эпизода DLC будут бесплатными для тех, кто поддержал игру на Kickstarter, но если вы не поддержали игру, но хотите поиграть в них, вы сможете купить каждый эпизод отдельно или все три в составе Season Pass.

Если вы не знакомы с Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, то это духовный наследник культовой классической серии JRPG Suikoden.

Созданная многими людьми, стоявшими за серией Suikoden, включая режиссера Ёситаку Мураяму (который, к сожалению, скончался в начале этого года), ролевая игра имеет много схожих черт со своим вдохновителем, включая множество героев для найма, мини-игры и многое другое.