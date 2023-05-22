Для градостроительного симулятора El Dorado: The Golden City Builder стартовал плейтест в Steam ©

Gameparic объявила, что тестирование El Dorado: The Golden City Builder только что началось, и теперь каждый может сыграть в демо-версию. Присоединяйтесь к этому уникальному приключению и постройте свой собственный золотой город.

Чтобы принять участие в плейтесте, посетите страницу Steam, затем вы увидите баннер, нажмите зеленую кнопку «Запросить доступ» и загрузите демо-версию El Dorado: The Golden City Builder.

El Dorado: The Golden City Builder — градостроительная игра с элементами стратегии, которая перенесет вас в загадочный мир Юкатана. Ваша цель - создать самую могущественную и богатую золотую империю на полуострове. В качестве лидера вы будете управлять расширением города, принося жертвы богам и завоевывая их благосклонность.

Играя роль архитектора мифического города, вы будете принимать решения о каждом здании, а также о планировке вашей империи. Помните, что хорошо спланированные городские зоны, жертвоприношения богам и внимание к милости божьих сил окажут огромное влияние на судьбу вашего города.