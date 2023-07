Шутер от 3-го лица El Paso, Elsewhere получил анимационный трейлер, объявляющий дату релиза в сентябре ©

Xalavier Nelson Jr. и Strange Scaffold представили анимационный трейлер неонуарного шутера от третьего лица El Paso, Elsewhere. Ваше путешествие в один конец начнется, когда игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam 26 сентября. Насладитесь звуками El Paso, Elsewhere в сегодняшнем трейлере даты выхода, великолепном анимационном музыкальном видео, раскрывающем последний хит из саундтрека к грядущей игре, «Stay Awake», совместная работа Xalavier Nelson Jr. и музыканта RJ Lake.

Сегодняшний трейлер демонстрирует стильное изображение истории Эль-Пасо, а также намекает на то, что произойдет, когда игра выйдет 26 сентября, в ее последнем выпущенном сэмпле OST «Stay Awake». В песне присутствует вокал Нельсона, который также озвучивает преследующего, ненавидящего себя главного героя в игре.

El Paso, Elsewhere отправляет игроков в нежелательное бурное путешествие в темную кроличью нору. Узнав, что его бывшая девушка, Дракула, повелитель вампиров, проводит ритуал, который обречет мир, каким мы его знаем, Джеймс Сэвидж мчится обратно в свой родной город Эль-Пасо, штат Техас, для трагического воссоединения. Охраняемый полчищами монстров, Дракула продолжает свою грязную работу, превращая путешествие Сэвиджа в отчаянный порыв, чтобы предотвратить конец. Его преследуют воспоминания о королеве нежити, оборотни, мумии и библейски точные ангелы, ожидающие Джеймса, — это лишь одна угроза из многих. Сразитесь с ними с помощью богатого оружия, таблеток, которые держат боль в страхе, и крутого времени пули, которое позволяет вам выбирать и выбирать выстрелы или ловко уклоняться от атак, парируя.