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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 919 оценок

Алекс Гарланд снимет экранизацию Elden Ring для студии A24

Gruz_ Gruz_

Ранее в этом месяце прошел слух, что Алекс Гарланд («Из машины», «Падение империи») срежиссирует фильм Elden Ring от A24. Сайт, на котором появился этот слух, вскоре после этого удалил статью, что обычно означает, что это - либо правда, либо абсолютная неправда. Как оказалось, это - первый вариант.

Компания Bandai Namco Entertainment дала официальное подтверждение слухам, ходившим не одну неделю: полнометражный фильм по мотивам ролевой игры Elden Ring на самом деле находится в производстве.

Чтобы перенести эпический мир и напряженный экшен Elden Ring в кино, проект возглавит режиссер Алекс Гарланд в качестве сценариста и режиссера. Продюсером фильма выступит Питер Райс вместе с Эндрю Макдональдом и Аллоном Райхом из DNA, а также Джорджем РР Мартином и Винсом Джерардисом. Производством адаптации займется американская независимая киностудия A24

На данный момент никаких других подробностей о проекте не сообщается. Также остается неизвестным, будет ли экранизация в точности следовать сюжету игры или же будет использован совершенно новый подход.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dicrom Fox

Эта новость про экранизацию или выход игры?

3
Rey4rtRO

Даже не знаю..

Dicrom Fox

Поменяли содержание, под конец про выход "nightчто то там" было, дата релиза 30 мая и всякое прочее

Exies27

Интересно будет посмотреть, что выйдет.

2
Fatum Sibir

Эта картинка как описание всего сюжета Elden Ring, лучше уже не будет)

Lazar_Demonov

лучше бы сделали мультфильм