Алекс Гарланд снимет экранизацию Elden Ring для студии A24

Ранее в этом месяце прошел слух, что Алекс Гарланд («Из машины», «Падение империи») срежиссирует фильм Elden Ring от A24. Сайт, на котором появился этот слух, вскоре после этого удалил статью, что обычно означает, что это - либо правда, либо абсолютная неправда. Как оказалось, это - первый вариант.

Компания Bandai Namco Entertainment дала официальное подтверждение слухам, ходившим не одну неделю: полнометражный фильм по мотивам ролевой игры Elden Ring на самом деле находится в производстве.

Чтобы перенести эпический мир и напряженный экшен Elden Ring в кино, проект возглавит режиссер Алекс Гарланд в качестве сценариста и режиссера. Продюсером фильма выступит Питер Райс вместе с Эндрю Макдональдом и Аллоном Райхом из DNA, а также Джорджем РР Мартином и Винсом Джерардисом. Производством адаптации займется американская независимая киностудия A24

На данный момент никаких других подробностей о проекте не сообщается. Также остается неизвестным, будет ли экранизация в точности следовать сюжету игры или же будет использован совершенно новый подход.