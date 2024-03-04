Анонс даты выхода дополнения для Elden Ring больше всего поднял активность игроков на консолях

Японские разработчики из студии FromSoftware в конце февраля представили впечатляющий трейлер масштабного дополнения для Elden Ring и объявили точную дату релиза. Как и ожидалось, ролик вызвал значительный ажиотаж вокруг хардкорного ролевого экшена, стимулировав продажи и приведя к повышению онлайн-активности. На ПК через цифровой магазин Steam уже несколько недель подряд отмечается рекордное количество одновременных игроков, однако на самом деле их число еще выше на консолях PlayStation и Xbox.

Обновленные данные аналитического портала PlayTrackerNet подтвердили чрезвычайно высокую активность пользователей в Elden Ring. Больше всего игроков вернулось к игре на консолях Xbox, где отмечается рост на 115%. Количество пользователей на PlayStation не слишком отстает от этих значений, показывая рост числа активных игроков на 110%. Эти данные были сопоставлены с показателями игры за неделю до демонстрации трейлера Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Сейчас Elden Ring снова находится на пике популярности. Проект вернулся в топы чартов продаж во многих странах и пользуется большим спросом на всех доступных платформах. Учитывая последние данные Steam вместе с приблизительными показателями на консолях, суточный онлайн RPG может достигать около одного миллиона игроков. Их число может стать еще больше с выходом дополнения, релиз которого запланирован на лето этого года.

Напомним, ранее создатель Elden Ring поделился особенностями одной из новых механик дополнения, которая была вдохновлена геймплеем Sekiro: Shadows Die Twice.