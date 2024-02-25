DLC для Elden Ring разожгло споры по лору. Некоторые уверены, что отсылки на Мессмера были в базовой игре

DLC для Elden Ring стремительно приближается, и новый трейлер разжег в сети ожесточенные споры о происхождении Мессмера Колосажателя.



Предполагается, что Мессмер Колосажатель - главный злодей в расширении Shadow of the Erdtree, а в коллекционном издании ему даже посвящена полностью детализированная фигурка будущего босса. Однако исторические события, связанные с Мессмером, разделили игроков на две части: те, кто считает, что о нем говорили с самого начала, и те, кто полагает, что это совершенно новое творение, созданное для DLC.

Мессмер - это фигура с несколькими змеями, выглядывающими из его красной мантии. Если добавить к этому новые знаковые деревья, которые находятся в центре новой карты Земли Теней и хаотично обвиваются вокруг друг друга, то образ становится ясным. Мессмер - это ипостась Сатаны. Он - первородный грешник против Древа Эрд.

Режиссер Elden Ring Хидетака Миядзаки в интервью Eurogamer рассказал, что расширение опирается на лор, созданный Джорджем Р.Р. Мартином изначально, так что намеки на Мессмера уже могли появиться в Междуземье. Некоторые игроки указывали на Катакомбы Колосажателя в базовой игре, предполагая, что когда-то это было его логово или, возможно, старая могила персонажа.

Один из постов на реддит связывает Мессмера с некоторыми другими главными персонажами, представляя его как брата и сестру Малении и Микеллы, основываясь на изображениях из игры. Мы знаем, что мать Марики родом из Страны Теней, так что, возможно, она оставила своего первенца в зоне расширения. А может, Мессмер был сослан на новую карту после проступков против Древа Эрд. К тому же у него рыжие волосы!

Другие фанаты указывали на призрака из основной игры, который говорил о "нежеланном ребенке", как на потенциальную отсылку к этому DLC. Хотя, опять же, это было встречено страстными контраргументами о том, что следов Мессмера больше нигде не существует. Пользователь Ziostorm утверждает, что призрак ссылается на бездушного полубога в мавзолее, хотя "открытое" повествование игры может связать эти идеи. Sekirodubi делает еще один шаг вперед и утверждает, что "нигде нет ни малейшего следа его пребывания... ни имен файлов, ничего".

Мы не будем знать наверняка до выхода Shadow of the Erdtree 21 июня - и даже тогда можно не сомневаться, что после релиза у нас появятся новые вопросы. Как бы то ни было, расширение обещает стать самым масштабным для FromSoftware на сегодняшний день.