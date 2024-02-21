Для хардкорных игроков Elden Ring в DLC Миядзаки обещает дополнительных боссов, таких же жестоких, как Маления

По словам директора игры Хидетаки Миядзаки, в DLC для Elden Ring будут дополнительные боссы, не уступающие по сложности Малении.
Миядзаки побеседовал с IGN в новом интервью и пролил свет на некоторые из самых скрытых элементов Shadow of the Erdtree. Последний трейлер для DLC появился сегодня, и помимо того, что он сообщает о дате выхода 21 июня, в нем также рассказывается о новом приключении в Землях Теней, связанном с Микеллой, братом Малении.
"Наш общий подход к сложности, конечно, не изменился по сравнению с Elden Ring", - сказал Миядзаки, отвечая на вопрос о том, как FromSoftware подходит к работе с игроками-ветеранами. "Мы хотим создать сложный опыт, который будет испытывать игроков и который даст им чувство удовлетворения и удовольствия, когда они пройдут через эти трудности".
"Однако мы хотим подчеркнуть, что в этих встречах все еще есть свобода подхода и широта стратегии. И это означает, как вы подходите к ним, хотите ли вы принять эти вызовы или вернуться к ним позже, обойти их, найти другой путь и вернуться, когда вы будете готовы".
Затем Миядзаки рассказал, что именно эту философию FromSoftware переносит в Shadow of the Erdtree.
И опять же, для наших более хардкорных игроков, они найдут необязательных боссов, которые были настроены так же, как и Маления, которую, я уверен, вы помните по базовой игре, и которые не имеют решающего значения.
Маления, богиня гнили, была жестким боссом в Elden Ring, даже если она находилась в совершенно необязательной зоне. Комментарии Миядзаки говорят о том, что в новом DLC будут необязательные зоны с необязательными боссами, что может означать, что нас ждет более масштабное приключение, чем мы думали.
самое главное чтобы боссы были именно сложные, а не как Маления котороя сносила гг одной серией
хз, пришёл к ней со слезой вызвал двойника, убил раза с пятого, и ни разу она меня с одной серии не снесла. С рыжим великаном больше проблем было.
Так он явно это и подразумевает, что как Маления.
Да какая Маления, какой Огненный Великан. Это не боссы даже. Вот Рыцари Горнила Ордовис... Даже Ложная Слеза улетает только в путь. Если Миядзаки снова добавит подобных двух му*ков в DLC, то это до свидания...
Помню я их. С одной тычки падали. Удали игру.
Маления была жестоким боссом ? ясно понятно.
ну самый синый босс игры болле сложно босса в элдене не помню
Хз. У меня вообще проблем с ней не возникло. Проходил дважды, за катаньщьика и мага. И в обоих случаях она легла на раз-два.
По-моему, Маликет или тот же Радагон на порядок сложнее.
А вообще, как по мне, самый сложный босс в игре — это обычный моб, а именно Королевский призрак. Вот с ним у меня горело просто адским пламенем. Лучше десяток Малений, чем одна эта тварина.
Радагон до нерфа был ужасен
самый сложный босс в игре, да и вообще в DS - это камера))) на арене, размером с туалет
Мне на ум пришла еще горгулья, что в землях полулюдей или как-то так. Жирная и больно бьет. Вот уж маления, так маления и кровоток на нее не прокал.
Мне как то так повезло, я прошёл её с первого раза с кровавой катаной и слезой, да хотелось бы чтоб игра держала в темпе, но лютого хардкора я не хочу
Боссов-клонов бы поменьше.
Наступает эра Let me solo them
Хорошо не как дед из Секиро
Эта та, которая убивалась с помощью рек крови и слезы за минуту?
Поиграл 20 минут и сразу снес, высер!
Читерные боссы!
у Малении только каст какой то помню меня опрокидывал ваншотил, от которого я просто банку пил для игнора ее магии.
Вот в высокой башне там глиста какая то была с шеей вытягивающейся, вот с ним попотел.