Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring получило возрастной рейтинг ESRB

Грядущее дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring получило рейтинг ESRB в США, но его описание может показаться вам знакомым.
Первое официальное дополнение Elden Ring выходит 21 июня этого года, и в преддверии его релиза Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) присвоил расширению рейтинг "Mature 17" с кровью и жестокостью, а также ругательствами и насилием — так же, как и основной игре.
Однако это не единственное, что совпадает: описание Shadow of the Erdtree совпадает с описанием Elden Ring 2022 года. Вместо того чтобы предоставить дополнительные подробности об игре и ее сценарии, похоже, кто-то скопировал описание ESRB Elden Ring и для ее расширения.
Дата выхода расширения Shadow of the Erdtree была объявлена еще в феврале этого года вместе с первым геймплейным трейлером. Трейлер демонстрировал новых боссов, а также таинственные локации.