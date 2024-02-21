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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 624 оценки

Кошмарные боссы и новые испытания в зрелищном трейлере дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring

butcher69
Новости

Спустя почти два года после выхода Elden Ring, первое сюжетное DLC от FromSoftware наконец-то обрело дату релиза. Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 и PC, а это значит, что поклонников FromSoftware ждет жаркое лето.

Эта новость совпала с выходом совершенно нового трейлера Shadow of the Ertree, в котором можно увидеть множество новых боссов, способностей и прочего. Трейлер открывается знакомым изображением окровавленной руки Микеллы, свисающей из кокона на арене, где вы сражались с Могом в базовой игре, а затем показывает кадры сельской местности, многочисленные сражения и загадочного нового злодея по имени Месмер.

Shadow of the Erdtree ожидалась поклонниками Кольца Элдена с тех пор, как о ней впервые узнали в прошлом году, выпустив тизер-трейлер, который фанаты быстро разобрали на все детали. С тех пор FromSoftware хранила полное молчание, что только подстегивало бурные фанатские спекуляции, когда 2023 год превратился в 2024.

Сразу после премьеры трейлера, в Steam открылись предзаказы на предстоящее дополнение. Elden Ring: Shadow of the Erdtree обойдется вам в 2399 рублей.

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54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Wired Jester

Блеск! Ждал этого трейлера больше чем трейлер гта 6

9
iWZn00b

4K

6
Bassota277

О да,+

0
Петр Стрельцов

Наконец-то светлый луч в тёмном царстве. AVE Хидетаке..

4
neropashka

Успел урвать игру за 2500 в своё время. ДЛС 2400 - шок конечно. Но это еще самая дешевая цена по миру.

2
Unicorling

интересно сколько в казахстане

P.S. Глянул, 2500р + комиссия наверно 3000 будет

0
вупсич пупсич

У японцев нет региональных цен в принципе. Всегда цены как и на родине.

-4
neropashka вупсич пупсич

есть. В Америке игра стоит 3694,00 рублей

1
Unicorling вупсич пупсич

Раньше были, я элден ринг вроде за 2500р покупал до начала СВО

1
Unicorling neropashka

Ого, впервые в казахстане что-то дешевле чем в Америке )

1
StrelitziaReg

Шото дорого , длс по цене игры. Там контента должно быть тогда как пол игры основной минимум.

1
VError

там контента будет больше чем в дс3 похоже)

0
HarmfulVillius

Это дополнение будет в составе основной игры или отдельно?

0
Good1e

в составе

0
Jay C Good1e

Отдельно оно идет, просто требует оригинальную игру.

0
Rey4rtRO

Это. Просто. Офигенно.

Ютуб

0
Kas707

Очень хорошо выходит за неделю до днюхи моей,так что сделаю себе подарок!))

0
goodneighbor

ЖДУ ЖДУ ЖДУ

0
luess

Да уж ,растравили душу!

0
andrey6699

Аниме-босс уж больно походит щлемом и мордахой на молодого Рикарда. Плюс змеёй опутан. Скорее всего он. Но, монолог не его, скорее всего. Т.к там обращение к некой Матери (Марика?). Вероятно это был голос Микелы. Возможно он будет боссом финальным в длс.

0
kkzetchi

Финальный босс это и есть микелла(который с красными волосами в конце)

-1
andrey6699 kkzetchi

Ни разу, ни в одном трейлере ни к играми, ни к длс Фромы не показывали финального босса. Обычно, то что показывается в трейлерах - это начальные боссы.

0
alexerug

Нет, это именно Рикард(тоже считаю что это он) говорит. Ибо в нас нет "благодати/света" и как только она нас могла вообще призвать спасать старое колечко, да еще нас и Микела к себе затащил(загробный мир?).

0
Valend andrey6699

Ну, технически, Радагон светился немножко в одном из трейлеров. Хотя, технически, он не совсем финальный босс.

0
Valend andrey6699

И могу ошибаться, но Душа Пепла тоже светилась.

0
Bassota277

Хочу,хочу,хочу.

0
Капитан Баттхерт

О болота ядовитые подъехали, куда же без них.

0
vidgorint

Рукопашка появилась?

0
Mad_cloud

Супер!!!!

0
Квасилич

Неповторимый оригинал

Жалкая копия)
К тому же в пещере Мидира из дс3... Забавная отсылка, или дедушка М. малясь исписался?)

0
devildoom

1 это че не помню такого чет

0
Квасилич devildoom

Еще до выхода оригинальной игры, когда кроме одного ролика в сети нифига не было, у лороведа Ваати был топ придуманных фанатами боссов. Этот концепт был одним из самых удачных, был даже подробный разбор геймдизайна боссфайта с этим хмырем, пофазно, с мувсетом и тактиками, все дела. Тогда и лор придумывали, и локации для игры, даже музло писали - извращались как могли)

0
Xplitx

Не будет контента на 400ч , зря ждали

0
Alex Row

Я *в экстазе швыряю деньги в монитор*) даужжж, дороговато, как для длс, но ведь это детище Миядзаки- а это штучный товар.

-2
Nikita Micheev

Автор игры черт обещал бесплатное длс, не куплю длс дороже игры, жду торрент

-3
wianewa

Кому он обещал? Лично тебе? Интересные у тебя фантазии. Может он тебе и игру обещал бесплатно и пару наложниц? xD

0
devildoom

так оно не дороже длс 2400 игра 4000

0
Raphtallia

Блин, аж 20-го июня. Ладно хоть цена вменяемая. А не как сейчас модно 100$

-3
InfinityDance

Боссы из тех, что показали, конечно, mehhh. Надеюсь, будут хоть уровня дизайна Малении или Годфри.

-6
Good1e

я хз че тебя не устраивает,всё нормуль.Годфри один из самых зал-пных боссов в елдене

-1
ver9iliy Good1e

Да он походу трейлер смотрел одним глазом и тот косил. Принц который походу будет главным или одним из главных боссов по дизайну та же маления

-1
Good1e ver9iliy

я о том же,он очень не плохо сделан

0
InfinityDance ver9iliy

Особенно этот дружок

0
Good1e InfinityDance

даже этот босс выглядит лучше годфри

0
Newworld_DESTROYER

Шедевр игровой индустрии. длс с копипастой ассетов по цене ааа-проекта. японский игропром показывает нереальный уровень

-10
Господин Никто

иди в старфилд планеты чистить, шут!

6
Newworld_DESTROYER Господин Никто

причем тут старфилд?)) это недоразумение даже до уровня даггерфола не дотягивает, до старфилда им еще лет 20 копипастить ассеты из дс3😂😂

-7
Raphtallia Newworld_DESTROYER

Да, не то что шедевр от убейсофт за 70 $. Куда этой поделке в лице Елдена за 30$ до таких шедевров.

1
Kalter2077 Newworld_DESTROYER

А я кайфанул от игры и поэтому куплю длс)

0
Петр Стрельцов

Не умеешь или не хочешь играть в игры Хидетаки, так и скажи, с твоей фамилией Криворученко наверно нелегко живётся..

0