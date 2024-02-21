Кошмарные боссы и новые испытания в зрелищном трейлере дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Спустя почти два года после выхода Elden Ring, первое сюжетное DLC от FromSoftware наконец-то обрело дату релиза. Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 и PC, а это значит, что поклонников FromSoftware ждет жаркое лето.
Эта новость совпала с выходом совершенно нового трейлера Shadow of the Ertree, в котором можно увидеть множество новых боссов, способностей и прочего. Трейлер открывается знакомым изображением окровавленной руки Микеллы, свисающей из кокона на арене, где вы сражались с Могом в базовой игре, а затем показывает кадры сельской местности, многочисленные сражения и загадочного нового злодея по имени Месмер.
Shadow of the Erdtree ожидалась поклонниками Кольца Элдена с тех пор, как о ней впервые узнали в прошлом году, выпустив тизер-трейлер, который фанаты быстро разобрали на все детали. С тех пор FromSoftware хранила полное молчание, что только подстегивало бурные фанатские спекуляции, когда 2023 год превратился в 2024.
Сразу после премьеры трейлера, в Steam открылись предзаказы на предстоящее дополнение. Elden Ring: Shadow of the Erdtree обойдется вам в 2399 рублей.
Блеск! Ждал этого трейлера больше чем трейлер гта 6
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О да,+
Наконец-то светлый луч в тёмном царстве. AVE Хидетаке..
Успел урвать игру за 2500 в своё время. ДЛС 2400 - шок конечно. Но это еще самая дешевая цена по миру.
интересно сколько в казахстане
P.S. Глянул, 2500р + комиссия наверно 3000 будет
У японцев нет региональных цен в принципе. Всегда цены как и на родине.
есть. В Америке игра стоит 3694,00 рублей
Раньше были, я элден ринг вроде за 2500р покупал до начала СВО
Ого, впервые в казахстане что-то дешевле чем в Америке )
Шото дорого , длс по цене игры. Там контента должно быть тогда как пол игры основной минимум.
там контента будет больше чем в дс3 похоже)
Это дополнение будет в составе основной игры или отдельно?
в составе
Отдельно оно идет, просто требует оригинальную игру.
Это. Просто. Офигенно.
Ютуб
Очень хорошо выходит за неделю до днюхи моей,так что сделаю себе подарок!))
ЖДУ ЖДУ ЖДУ
Да уж ,растравили душу!
Аниме-босс уж больно походит щлемом и мордахой на молодого Рикарда. Плюс змеёй опутан. Скорее всего он. Но, монолог не его, скорее всего. Т.к там обращение к некой Матери (Марика?). Вероятно это был голос Микелы. Возможно он будет боссом финальным в длс.
Финальный босс это и есть микелла(который с красными волосами в конце)
Ни разу, ни в одном трейлере ни к играми, ни к длс Фромы не показывали финального босса. Обычно, то что показывается в трейлерах - это начальные боссы.
Нет, это именно Рикард(тоже считаю что это он) говорит. Ибо в нас нет "благодати/света" и как только она нас могла вообще призвать спасать старое колечко, да еще нас и Микела к себе затащил(загробный мир?).
Ну, технически, Радагон светился немножко в одном из трейлеров. Хотя, технически, он не совсем финальный босс.
И могу ошибаться, но Душа Пепла тоже светилась.
Хочу,хочу,хочу.
О болота ядовитые подъехали, куда же без них.
Рукопашка появилась?
Супер!!!!
Неповторимый оригинал
Жалкая копия)
К тому же в пещере Мидира из дс3... Забавная отсылка, или дедушка М. малясь исписался?)
1 это че не помню такого чет
Еще до выхода оригинальной игры, когда кроме одного ролика в сети нифига не было, у лороведа Ваати был топ придуманных фанатами боссов. Этот концепт был одним из самых удачных, был даже подробный разбор геймдизайна боссфайта с этим хмырем, пофазно, с мувсетом и тактиками, все дела. Тогда и лор придумывали, и локации для игры, даже музло писали - извращались как могли)
Не будет контента на 400ч , зря ждали
Я *в экстазе швыряю деньги в монитор*) даужжж, дороговато, как для длс, но ведь это детище Миядзаки- а это штучный товар.
Автор игры черт обещал бесплатное длс, не куплю длс дороже игры, жду торрент
Кому он обещал? Лично тебе? Интересные у тебя фантазии. Может он тебе и игру обещал бесплатно и пару наложниц? xD
так оно не дороже длс 2400 игра 4000
Блин, аж 20-го июня. Ладно хоть цена вменяемая. А не как сейчас модно 100$
Боссы из тех, что показали, конечно, mehhh. Надеюсь, будут хоть уровня дизайна Малении или Годфри.
я хз че тебя не устраивает,всё нормуль.Годфри один из самых зал-пных боссов в елдене
Да он походу трейлер смотрел одним глазом и тот косил. Принц который походу будет главным или одним из главных боссов по дизайну та же маления
я о том же,он очень не плохо сделан
Особенно этот дружок
даже этот босс выглядит лучше годфри
Шедевр игровой индустрии. длс с копипастой ассетов по цене ааа-проекта. японский игропром показывает нереальный уровень
иди в старфилд планеты чистить, шут!
причем тут старфилд?)) это недоразумение даже до уровня даггерфола не дотягивает, до старфилда им еще лет 20 копипастить ассеты из дс3😂😂
Да, не то что шедевр от убейсофт за 70 $. Куда этой поделке в лице Елдена за 30$ до таких шедевров.
А я кайфанул от игры и поэтому куплю длс)
Не умеешь или не хочешь играть в игры Хидетаки, так и скажи, с твоей фамилией Криворученко наверно нелегко живётся..