Кошмарные боссы и новые испытания в зрелищном трейлере дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Спустя почти два года после выхода Elden Ring, первое сюжетное DLC от FromSoftware наконец-то обрело дату релиза. Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 и PC, а это значит, что поклонников FromSoftware ждет жаркое лето.

Эта новость совпала с выходом совершенно нового трейлера Shadow of the Ertree, в котором можно увидеть множество новых боссов, способностей и прочего. Трейлер открывается знакомым изображением окровавленной руки Микеллы, свисающей из кокона на арене, где вы сражались с Могом в базовой игре, а затем показывает кадры сельской местности, многочисленные сражения и загадочного нового злодея по имени Месмер.

Shadow of the Erdtree ожидалась поклонниками Кольца Элдена с тех пор, как о ней впервые узнали в прошлом году, выпустив тизер-трейлер, который фанаты быстро разобрали на все детали. С тех пор FromSoftware хранила полное молчание, что только подстегивало бурные фанатские спекуляции, когда 2023 год превратился в 2024.

Сразу после премьеры трейлера, в Steam открылись предзаказы на предстоящее дополнение. Elden Ring: Shadow of the Erdtree обойдется вам в 2399 рублей.