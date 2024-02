Elden Ring: Shadow of the Erdtree - крупнейшее расширение FromSoftware на сегодняшний день

Bandai Namco и FromSoftware наконец-то представили первый трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Предварительные заказы уже принимаются, а на официальном сайте доступны новые подробности, включая аннотацию, в которой разработчик подтверждает, что это «крупнейшее расширение на сегодняшний день».

По сюжету игроки направляются в Страну Теней под руководством Микелла Неомрачённого, который после всей истории в базовой игре выглядит намного лучше. Именно сюда Марика впервые отважилась отправиться, но здесь есть темные тайны, в том числе те, кто «следует по стопам Микелла со скрытыми мотивами». Страна Теней — это новый мир, отдельный от Междуземья, в котором игроки могут беспрепятственно путешествовать «взад и вперед между его обширными картами, перемежающимися разнообразными ситуациями и подземельями, по которым бродят грозные враги».

Новое оружие, снаряжение, навыки и магия представлены вместе с новыми врагами и боссами, с которыми предстоит сражаться, как видно из дебютного трейлера игрового процесса. Однако расширение также предлагает новые сюжетные линии, которые «еще больше расширят свободу игроков в ролевых играх». Возможно, намекают на какие-то новые концовки? Нам придется подождать и посмотреть.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.