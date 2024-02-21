Elden Ring: Shadow of the Erdtree - крупнейшее расширение FromSoftware на сегодняшний день

Bandai Namco и FromSoftware наконец-то представили первый трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Предварительные заказы уже принимаются, а на официальном сайте доступны новые подробности, включая аннотацию, в которой разработчик подтверждает, что это «крупнейшее расширение на сегодняшний день».
По сюжету игроки направляются в Страну Теней под руководством Микелла Неомрачённого, который после всей истории в базовой игре выглядит намного лучше. Именно сюда Марика впервые отважилась отправиться, но здесь есть темные тайны, в том числе те, кто «следует по стопам Микелла со скрытыми мотивами». Страна Теней — это новый мир, отдельный от Междуземья, в котором игроки могут беспрепятственно путешествовать «взад и вперед между его обширными картами, перемежающимися разнообразными ситуациями и подземельями, по которым бродят грозные враги».
Новое оружие, снаряжение, навыки и магия представлены вместе с новыми врагами и боссами, с которыми предстоит сражаться, как видно из дебютного трейлера игрового процесса. Однако расширение также предлагает новые сюжетные линии, которые «еще больше расширят свободу игроков в ролевых играх». Возможно, намекают на какие-то новые концовки? Нам придется подождать и посмотреть.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.
Интересно обычную игру затронут изменения
Заманчиво звучит. ДС -любимая игрушка
Надеюсь, в основной игре тоже появятся какие-то дополнения. Например, возможность закончить по-другому некоторые сюжетные линии или секретные локации. Цена на DLC кусается, правда, но до лета отложить не проблемно вообще
взяли макалению клинок акалении переименовали в калению сестра макалении, сменили скин вот и все. Только когда другие разрабы так делают, сразу начинается фууу лентяи, реюз3 ассетов, почему я должен за это платить деньги. А так как речь не о нормальных людях, а о фанатах фром софтвер они побегут покупать по 50 копий и кричать какое это гениальное решение и вы не понимаете, это не пустой открытый мир а интересный тут лор, лорчик, подземьел а еще там подземелья с ловушками, 15 из 10
Ты не понимаешь. это все перерождение мира, ой то есть эры огня, ой то есть уз бессмертия, ой то есть..
Пук-пук
Я любитель игр фромов. И скажу тебе вот что: ты прав.
сраным открытым миром они всё, что делало их игры особенными, испортили. Он реально пустой и скучный.
На этом форуме очень не любят критику Elden Ring почему-то. Моя любимая игра фромов всё ещё Dark Souls 1. Но в Элден Ринге было очень много спорных моментов. Не все локации были прямо пустые, но есть вообще слабосортные типа снежных гор, где ни рельефа, ни интересной детализации не завезли. DLC вроде неплохо выглядит, а там посмотрим.
Его то сообщение содержательно и по делу, в отличие от твоего
А кто нибудь вкурсе, это dlc будет где своим персом просто идешь в новую локацию как это обычно в любой игре или новая игра с условием создания нового персонажа? Просто в первом случае то ее часа за три пройдут и удовольствия как от соулс игры не будет.
У меня тоже 120-130 уровень где то , билд с двумя твинблейдами один на кровь , другой на мороз с маской с плащем , если не будет боссов как маллений то получится прогулка.
Этот шедевр даже можно купить.
Пустой мир , и что это значит , как он должен выглядеть наполненным ?
Локации как всегда шикарны, надеюсь и брони не подкачают, все же в этой игре они лучше всех из их игр. Сейчас продажи всех игр FS вырастут, особенно Elden Ring и ремейка Demon’s Souls. Из минусов, придется купить еще раз физическое издание.
Бл, еще один опн волд
да засуньте вы его себе в жопу, ваши игры были хороши как раз тем, что филигранно прорабатывали небольшие, но насыщенные локации
там это есть, пожалуйста замки, города.
Не удивительно, километры пустых полей как и в основной игре, в конце которых одна проработанная закрытая сюжетная локация, в которой интересно играть как в оригинальных Соулсах.
Угараю как взращенные на подобнм гoвнeцe (пустых километровых опн волдах) старательно уже пытаются тут всех, кто об этой проблема говорит, дизлайкать
Зря сделали открытый мир , это уже не Соулс лайк , а пародия