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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 612 оценок

Elden Ring: Shadow of the Erdtree получит свой первый геймплейный трейлер через несколько часов

monk70
Новости

Почти год назад FromSoftware и Bandai Namco анонсировали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, и с тех пор интерес к дополнению продолжает расти в геометрической прогрессии, хотя мы до сих пор не видели никаких подробностей. Однако ситуация скоро изменится: первый трейлер уже не за горами.

В Twitter компания FromSoftware объявила, что премьера геймпленого трейлера Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится сегодня, 21 февраля, в 18:00 МСК, то есть примерно через 15 часов. По словам разработчика, трейлер будет длиться три минуты, а это значит, что вы можете ожидать подробного взгляда на расширение и то, что оно может предложить.

Будет ли объявлена дата релиза, пока неизвестно. Хотя FromSoftware не так давно заявила, что до запуска расширения еще далеко, были признаки того, что оно может быть запущено уже в феврале (или, во всяком случае, когда-нибудь в ближайшем будущем). Произойдет ли это или нет, еще неизвестно, но, по-видимому, мы узнаем так или иначе достаточно скоро.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Unicorling

Хочу перепоойти, но жду длц

0
foks_n7

Восстаньте же, Погасшие! Усопшие, в которых тлеет жизнь.

-2
Megido

а мы и не умирали. до сих пор перепохожу игру отыгрывая за разных магов и волшебников благодаря моду "конвергенция"!)))

-1