From Software "не ставит перед собой задачу сделать многие из игр и персонажей смешными", это происходит само собой

Elden Ring, Sekiro и трилогия Dark Souls могут быть мрачно комичными, когда изнурительные битвы с боссами обрываются из-за невероятного невезения или когда враги разлетаются в тряпки после того, как вы их хорошенько поколотили. Но креативный директор не ставит перед собой задачу сделать эти игры "забавными/смешными", что делает их смешнее.

Отвечая на вопрос о неожиданных смешных моментах в каталоге студии, Хидетака Миядзаки из FromSoftware сказал Eurogamer, что только "некоторые места задумывались как смешные и с юмором". Несмотря на эти намерения, креативный директор считает, что те части игр, которые были сделаны "серьезно" или исходят из "темного места", часто неправильно воспринимаются как юмористические.

«Но это не просчитанная вещь, — продолжает Миядзаки, — мы не ставим перед собой цель сделать многие из этих игр и персонажей смешными. Я думаю, что это просто интерпретируется таким образом и интерпретируется таким образом из-за игрока и среды, в которой он играет».

Этот феномен, вероятно, происходит из того же места, что и плач от счастья или нервный смех - когда наше тело пытается регулировать эмоции, вызывая противоположное, такое же интенсивное чувство. Иногда мы так напряжены, сражаясь с Маленией в тысячный раз, что приходится просто смеяться. "«Многое из этого происходит непреднамеренно", - говорит Миядзаки.



Миядзаки также рассказал подробности о DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring, назвав его самым крупным расширением студии на данный момент. Как команде удается так часто выпускать отличные игры? По словам знаменитого режиссера, это происходит за счет расширения возможностей и удержания талантов.