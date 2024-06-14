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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 332 оценки

FromSoftware раскрыла системные требования Elden Ring: Shadow of the Erdtree

monk70
Новости

Не за горами выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree, расширения, которого многие ждут практически как и даже больше целой новой игры, учитывая размер основной игры, к которой оно относится, а также самого DLC, поэтому системные требования для ПК особенно интересны, опубликованные сегодня компанией FromSoftware.

Ранее мы видели, сколько будет весить Elden Ring: Shadow of the Erdtree, и когда будет разблокирована предварительная загрузка, теперь давайте посмотрим, что потребуется, чтобы запустить его на ПК.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
  • Память: 12 ГБ ОЗУ
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ / AMD Radeon RX 580 4 ГБ / Intel Arc A380 6 ГБ
  • DirectX 12.
  • Хранилище: 80 ГБ.

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 11 или 10.
  • Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 ГБ / AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ / Intel Arc A750 8 ГБ
  • DirectX 12.
  • Хранилище: 80 ГБ.

Дополнение будет доступно с 21 июня 2024 года на ПК и консолях.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Те же самые, что и оригинальные. // Николай Исаков

8
Walеn

Это было очевидно. Что тут раскрывать, если игра одна. :D

0
Nick1906

Игра для дебилов, любителей сказочек и всякой пурги звёздной, для детей дошкольного возраста, как и Ведьмак с квадратными шлюхами, такое же фуфло для альтернативно-одарённых.

0
Syntrax

епт, очередная шляпа с перекатами

-3
MAdach

Доброе утро

1