FromSoftware раскрыла системные требования Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Не за горами выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree, расширения, которого многие ждут практически как и даже больше целой новой игры, учитывая размер основной игры, к которой оно относится, а также самого DLC, поэтому системные требования для ПК особенно интересны, опубликованные сегодня компанией FromSoftware.
Ранее мы видели, сколько будет весить Elden Ring: Shadow of the Erdtree, и когда будет разблокирована предварительная загрузка, теперь давайте посмотрим, что потребуется, чтобы запустить его на ПК.
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
- Память: 12 ГБ ОЗУ
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ / AMD Radeon RX 580 4 ГБ / Intel Arc A380 6 ГБ
- DirectX 12.
- Хранилище: 80 ГБ.
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 11 или 10.
- Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 ГБ / AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ / Intel Arc A750 8 ГБ
- DirectX 12.
- Хранилище: 80 ГБ.
Дополнение будет доступно с 21 июня 2024 года на ПК и консолях.
Те же самые, что и оригинальные. // Николай Исаков
Это было очевидно. Что тут раскрывать, если игра одна. :D
Игра для дебилов, любителей сказочек и всякой пурги звёздной, для детей дошкольного возраста, как и Ведьмак с квадратными шлюхами, такое же фуфло для альтернативно-одарённых.
епт, очередная шляпа с перекатами
Доброе утро