Хардкорный ролевой экшен Elden Ring отмечает свою вторую годовщину

Японские разработчики из студии FromSoftware во главе с Хидетакой Миядзаки в феврале 2022 года выпустили Elden Ring. Проект стал очередным шедевром в долгом списке хардкорных ролевых экшенов, сумев задать новый тренд для всего жанра и тем самым повлиять на другие игры с открытыми мирами. Спустя ровно два года после своего релиза игра продолжает пользоваться огромной популярностью, как среди заядлых фанатов сложных игр, так и геймеров, ищущих новых приключений в масштабных мирах. На прошедших выходных пользователи решили отметить вторую годовщину Elden Ring, публикуя поздравления и благодарности в сторону FromSoftware.

Фанатское творчество на годовщину игры:

В социальных сетях и на форумах геймеры вспомнили, что ровно два года назад состоялся релиз Elden Ring. Пользователи обсудили свои эмоции от релиза проекта, его влияние на современные релизы и поделились своими ожиданиями от масштабного дополнения к игре. Отдельно игроки решили отметить сообщество мододелов, которые даже на второй год пытались расширить оригинальные задумки проекта FromSoftware и стремились внедрить уникальные игровые механики. С момента релиза игры к ней было выпущено около 65 тысяч модификаций разного масштаба, и похоже, на этом авторы модов не собираются останавливаться. Для Elden Ring уже заявлено несколько крупных фанатских расширений, которые будут увеличивать оригинальный мир и добавлять новых врагов бесплатно, однако их выхода придется подождать.

Также пользователи поблагодарили FromSoftware за поддержку игры обновлениями. После релиза игры разработчики бесплатно добавили удобную арену для PvP битв и внедрили популярные технологии масштабирования с трассировкой лучей. Примечательно, что сами разработчики и издатель не слишком громко праздновали вторую годовщину Elden Ring. Официальные соц сети игры по большей части рекламировали предзаказы дополнения.