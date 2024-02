Хидэтака Миядзаки хочет сделать еще одну игру масштаба Elden Ring

Elden Ring привнесла в жанр Souls (созданный FromSoft) открытый мир. При этом для жанра, утвердившегося в линейных сценариях, идея Хидэтака Миядзаки об обширной карте стала своеобразной альтернативой, позволяющей справиться с характерными для жанра проблемами.

Благодаря этому сочетанию Elden Ring стала игрой года в 2022 году, а также получила множество наград и признание критиков. Эксперимент FromSoft удался, и, похоже, эта формула останется и в следующих играх серии Souls. На вопрос Famitsu, есть ли желание создать новую игру такого же масштаба, как Elden Ring, Хидэтака Миядзаки, глава FromSoft, не постеснялся сказать, что такие планы есть, хотя он и не может обещать этого немедленно.

Да, такие планы есть. Не знаю, смогу ли я начать работать над этим немедленно, но если это разрешено, я бы хотел попробовать. Я уверен, что все сотрудники чувствуют то же самое, но в этот раз я хочу получить удовольствие от работы с Elden Ring... Прежде всего, создание великолепного мира и приключений - это действительно весело и увлекательно.

В общем, выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня 2024 года на PS5/ PS4, Xbox Series/ Xbox One и PC. В то же время Миядзаки пока оставил будущее Elden Ring в неясности, не говоря ни о новых DLC, ни о сиквеле.