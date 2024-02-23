Хидэтака Миядзаки хочет сделать еще одну игру масштаба Elden Ring

Elden Ring привнесла в жанр Souls (созданный FromSoft) открытый мир. При этом для жанра, утвердившегося в линейных сценариях, идея Хидэтака Миядзаки об обширной карте стала своеобразной альтернативой, позволяющей справиться с характерными для жанра проблемами.
Благодаря этому сочетанию Elden Ring стала игрой года в 2022 году, а также получила множество наград и признание критиков. Эксперимент FromSoft удался, и, похоже, эта формула останется и в следующих играх серии Souls. На вопрос Famitsu, есть ли желание создать новую игру такого же масштаба, как Elden Ring, Хидэтака Миядзаки, глава FromSoft, не постеснялся сказать, что такие планы есть, хотя он и не может обещать этого немедленно.
Да, такие планы есть. Не знаю, смогу ли я начать работать над этим немедленно, но если это разрешено, я бы хотел попробовать. Я уверен, что все сотрудники чувствуют то же самое, но в этот раз я хочу получить удовольствие от работы с Elden Ring... Прежде всего, создание великолепного мира и приключений - это действительно весело и увлекательно.
В общем, выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня 2024 года на PS5/ PS4, Xbox Series/ Xbox One и PC. В то же время Миядзаки пока оставил будущее Elden Ring в неясности, не говоря ни о новых DLC, ни о сиквеле.
" В то же время Миядзаки пока оставил будущее Elden Ring в неясности, не говоря ни о новых DLC, ни о сиквеле." - если бы ты читал интервью внимательно (а не нарезал бы его на 100500 постов) то узнал бы что это DLC - будет единственным.
если бы ты читал все новости по игре а не выборочно, то знал бы, что разговоры о втором длс ходили и что второе длс пока не планируется делать в ближайшее время. но никто не сказал что его точно никогда не будет! фромы даже обсуждали гипотетический размер второго длс, и он планировался меньше первого но все еще больше любого из всех длс фромов ко всем прежним играм
НЕ НАДО ДЯДЯ
Только без Танимуры, плз)
Ага, а то опять выйдет ДС2 из заднего прохода.
Да лучше уж так, чем какой нить секиро.
да нет уж. Топорное управление, бесполезные статы, бесполезный эстус, все локации как кишка, куча боссов, из которых только парочка - это не обычный моб с накрученным хп и Секиро, где каждая локация осмыслена, где каждый босс уникален, а сам геймплей достаточно быстрый и тебя не пытаются завалить волнами в миллион бомжей на каждом шагу. Ну да, дс2 определённо лучшее, что было. xD
Ну к Секиро тоже свои претензии есть, помимо болячки с камерой и слетающим таргетом. Чего стоят 5 безголовых
Тематика секиро не заходит от слова вообще. + нету вариативности отыгрыша (танк, щит, маг 3-х направлений), новые веяния например угли вражды и боевая стойка. Так что однозначно уж лучше что-то ближе к дс2 нежели к секиро. Локации-кишка угарнул. А не смущает что там локаций больше чем в любых других частях и у каждой есть что-то особенное? А если делать локации-лабиринты (по масштабу) (типа как штормвейл в ЕР) то ты уже через 5 лок потухнешь.
Куй железо, пока не остыло.
Круто, оч. жду. Люблю игры с открытым миром. Главное чтоб помрачнее была.
Даже если он бессмысленный и пустой?
Он не пустой. Или вам нужно как в ммо, каждые 2 метра по 20 мобов?
малыш, ты не знаешь что таке "пустой мир" раз говоришь такое про ЭР. ты просто не видел игры с реально пустым миром
Забавно слышать "малыш" от какого-то школотрона xD
Клоун, если сравнивать разные сорта коричневой массы среди пустых миров, это не делает мир ЭР лучше. Он остается таким же ненужным калом
А он так и наполнен - тупо мобами, но не через 2 метра, а через пустые 100 метров. Никаких других интересных активностей здесь нет, как и сюжета
Достали эти открытые полупустые миры и Элден Ринг не исключение! Лично мне больше нравится как выглядят игры Фромов до Элдена.
А я и не против!
миядзаки жги ! все в твоих руках!
Кипящая кровища 2?
Ура, еще один лутер файтинг в открытом мире
При всей любви и уважении, может столь же пустую и однообразную?)
Ура, еще один лутер файтинг в открытом мире.
А зачем нам очередная пустая игра с одинаковыми противниками, бэктрекингом (привет вечная нехватка бюджета у японских игорей) и отсутствующим сюжетом?
Ну да, не ведут за руку = нет сюжета.
"Прежде всего, создание великолепного мира и приключений - это действительно весело и увлекательно." Надеюсь это Шутка, с трудом прошел игру до конца, а второй раз так и не смог себя заставить пройти. Не интересный сюжет, без нормальных диалогов и персонажей, пустой мир без активностей, топорная боевка которая толком не развивается. (сразу вспомнился GoW, тот еще проходняк) Как итог серия превращается в конвеер ассасина, но тот хоть как то пытаеться развиваться. (за исключением Миража)
не интересный сюжет. без диалогов. нет активностей в мире. нет развития боевки. в соулслайке. чел ты вообще понимаешь что такое соулслайк, его аспекты и фишки? или ты решил что это обычная ролевуха?
Все, Миядзаки, отменяй проект. Ведь ноунейм челу в комментах не понравилась самая успешная игра 2022, а также обладательница премии Игра года.
При любви к DS1,2,3, Elden Ring жуткое и унылое *овнище, с убогим движком.
Я вместо произвольного порядка прохожу всё наоборот, стоит ли мне идти в ДС1?
До этого первая игра было Секиро, затем ДС3.
Стоит. Если прошел 2, то и другие 2 принесут эмоции.