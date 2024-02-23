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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 661 оценка

Хидэтака Миядзаки хочет сделать еще одну игру масштаба Elden Ring

Gruz_
Новости

Elden Ring привнесла в жанр Souls (созданный FromSoft) открытый мир. При этом для жанра, утвердившегося в линейных сценариях, идея Хидэтака Миядзаки об обширной карте стала своеобразной альтернативой, позволяющей справиться с характерными для жанра проблемами.

Благодаря этому сочетанию Elden Ring стала игрой года в 2022 году, а также получила множество наград и признание критиков. Эксперимент FromSoft удался, и, похоже, эта формула останется и в следующих играх серии Souls. На вопрос Famitsu, есть ли желание создать новую игру такого же масштаба, как Elden Ring, Хидэтака Миядзаки, глава FromSoft, не постеснялся сказать, что такие планы есть, хотя он и не может обещать этого немедленно.

Да, такие планы есть. Не знаю, смогу ли я начать работать над этим немедленно, но если это разрешено, я бы хотел попробовать. Я уверен, что все сотрудники чувствуют то же самое, но в этот раз я хочу получить удовольствие от работы с Elden Ring... Прежде всего, создание великолепного мира и приключений - это действительно весело и увлекательно.

В общем, выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня 2024 года на PS5/ PS4, Xbox Series/ Xbox One и PC. В то же время Миядзаки пока оставил будущее Elden Ring в неясности, не говоря ни о новых DLC, ни о сиквеле.

21
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Господин Никто

" В то же время Миядзаки пока оставил будущее Elden Ring в неясности, не говоря ни о новых DLC, ни о сиквеле." - если бы ты читал интервью внимательно (а не нарезал бы его на 100500 постов) то узнал бы что это DLC - будет единственным.

10
Megido

если бы ты читал все новости по игре а не выборочно, то знал бы, что разговоры о втором длс ходили и что второе длс пока не планируется делать в ближайшее время. но никто не сказал что его точно никогда не будет! фромы даже обсуждали гипотетический размер второго длс, и он планировался меньше первого но все еще больше любого из всех длс фромов ко всем прежним играм

1
Anatoliy Dobrov

НЕ НАДО ДЯДЯ

3
Квасилич

Только без Танимуры, плз)

1
wianewa

Ага, а то опять выйдет ДС2 из заднего прохода.

-2
Raphtallia wianewa

Да лучше уж так, чем какой нить секиро.

-4
wianewa Raphtallia

да нет уж. Топорное управление, бесполезные статы, бесполезный эстус, все локации как кишка, куча боссов, из которых только парочка - это не обычный моб с накрученным хп и Секиро, где каждая локация осмыслена, где каждый босс уникален, а сам геймплей достаточно быстрый и тебя не пытаются завалить волнами в миллион бомжей на каждом шагу. Ну да, дс2 определённо лучшее, что было. xD

-2
axius link wianewa

Ну к Секиро тоже свои претензии есть, помимо болячки с камерой и слетающим таргетом. Чего стоят 5 безголовых

1
azazello777 wianewa

Тематика секиро не заходит от слова вообще. + нету вариативности отыгрыша (танк, щит, маг 3-х направлений), новые веяния например угли вражды и боевая стойка. Так что однозначно уж лучше что-то ближе к дс2 нежели к секиро. Локации-кишка угарнул. А не смущает что там локаций больше чем в любых других частях и у каждой есть что-то особенное? А если делать локации-лабиринты (по масштабу) (типа как штормвейл в ЕР) то ты уже через 5 лок потухнешь.

0
Imnogamer

Куй железо, пока не остыло.

1
Raphtallia

Круто, оч. жду. Люблю игры с открытым миром. Главное чтоб помрачнее была.

1
Executor666

Даже если он бессмысленный и пустой?

-1
Raphtallia Executor666

Он не пустой. Или вам нужно как в ммо, каждые 2 метра по 20 мобов?

2
Megido Executor666

малыш, ты не знаешь что таке "пустой мир" раз говоришь такое про ЭР. ты просто не видел игры с реально пустым миром

2
Executor666 Megido

Забавно слышать "малыш" от какого-то школотрона xD
Клоун, если сравнивать разные сорта коричневой массы среди пустых миров, это не делает мир ЭР лучше. Он остается таким же ненужным калом

-2
Executor666 Raphtallia

А он так и наполнен - тупо мобами, но не через 2 метра, а через пустые 100 метров. Никаких других интересных активностей здесь нет, как и сюжета

-2
Executor666
Спойлер
1
AlluringJake

Достали эти открытые полупустые миры и Элден Ринг не исключение! Лично мне больше нравится как выглядят игры Фромов до Элдена.

1
Valend

А я и не против!

1
Ar55555

миядзаки жги ! все в твоих руках!

0
AT_Sagor

Кипящая кровища 2?

0
AdMiRoN

Ура, еще один лутер файтинг в открытом мире

0
Slonvprotivogaze

При всей любви и уважении, может столь же пустую и однообразную?)

0
AdMiRoN

Ура, еще один лутер файтинг в открытом мире.

0
V3RB

А зачем нам очередная пустая игра с одинаковыми противниками, бэктрекингом (привет вечная нехватка бюджета у японских игорей) и отсутствующим сюжетом?

-1
Raphtallia

Ну да, не ведут за руку = нет сюжета.

0
DarkMoney

"Прежде всего, создание великолепного мира и приключений - это действительно весело и увлекательно." Надеюсь это Шутка, с трудом прошел игру до конца, а второй раз так и не смог себя заставить пройти. Не интересный сюжет, без нормальных диалогов и персонажей, пустой мир без активностей, топорная боевка которая толком не развивается. (сразу вспомнился GoW, тот еще проходняк) Как итог серия превращается в конвеер ассасина, но тот хоть как то пытаеться развиваться. (за исключением Миража)

-3
Megido

не интересный сюжет. без диалогов. нет активностей в мире. нет развития боевки. в соулслайке. чел ты вообще понимаешь что такое соулслайк, его аспекты и фишки? или ты решил что это обычная ролевуха?

3
muxamor2011

Все, Миядзаки, отменяй проект. Ведь ноунейм челу в комментах не понравилась самая успешная игра 2022, а также обладательница премии Игра года.

2
AntonivkA

При любви к DS1,2,3, Elden Ring жуткое и унылое *овнище, с убогим движком.

-4
axius link

Я вместо произвольного порядка прохожу всё наоборот, стоит ли мне идти в ДС1?
До этого первая игра было Секиро, затем ДС3.

0
azazello777 axius link

Стоит. Если прошел 2, то и другие 2 принесут эмоции.

0