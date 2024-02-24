Хидэтака Миядзаки: "Междуземье в Elden Ring все еще скрывает тайны"

Помимо положительных слов о Dark Souls 2 и о важности этой части для успеха FromSoftware, Хидэтака Миядзаки также рассказал об Elden Ring, ролевой игре с открытым миром, к которой мы вернемся с выходом DLC Shadow of the Erdtree.
В интервью IGN.com Миядзаки сказал, что он «всегда удивляется и восхищается» количеством секретов и мелких деталей, которые игроки могут найти в его играх, и что он ожидает, что то же самое произойдет, когда Shadow of the Erdtree наконец-то будет доступен. Однако до июня осталось еще несколько месяцев, поэтому Миядзаки хорошо подумал о том, чтобы рассказать игрокам о новом секрете, который нужно узнать. По словам режиссера, на самом деле «еще не хватает чего-то маленького», чего игрокам пока не удалось обнаружить.
«Лично для меня есть небольшой элемент, который, я думаю, еще не обнаружен. Так что, будь то интерпретация пользователем или просто дальнейшее исследование игры, я с нетерпением жду этого. Я думаю, это вопрос того, когда, а не если, но, возможно, чего-то еще не хватает».
Помимо того, как он рассказывает истории в своих играх, Миядзаки намеренно неопределённо сообщает об этом своим фанатам. Нет никаких сомнений в том, что игрокам вновь предстоит взять на себя роль Погасшего, чтобы раскрыть тайну, которую Междуземье сумело сохранить все это время.
Мир Dark Souls тоже все еще скрывает тайны.
Можно нам 4 часть?
Интересный способ консолидировать сообщество игры.
Это намек, на то что без Гайдов не пройдешь. Мне интересно Миядзаки сам бы смог найти эти секреты без гайдов.(при условии не будучи созд. игры) Чет я Оооочень сильно в этом сомневаюсь.
Это намёк на будущее продолжение, или еще одно длс?!