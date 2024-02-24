Хидэтака Миядзаки: "Междуземье в Elden Ring все еще скрывает тайны"

Помимо положительных слов о Dark Souls 2 и о важности этой части для успеха FromSoftware, Хидэтака Миядзаки также рассказал об Elden Ring, ролевой игре с открытым миром, к которой мы вернемся с выходом DLC Shadow of the Erdtree.

В интервью IGN.com Миядзаки сказал, что он «всегда удивляется и восхищается» количеством секретов и мелких деталей, которые игроки могут найти в его играх, и что он ожидает, что то же самое произойдет, когда Shadow of the Erdtree наконец-то будет доступен. Однако до июня осталось еще несколько месяцев, поэтому Миядзаки хорошо подумал о том, чтобы рассказать игрокам о новом секрете, который нужно узнать. По словам режиссера, на самом деле «еще не хватает чего-то маленького», чего игрокам пока не удалось обнаружить.

«Лично для меня есть небольшой элемент, который, я думаю, еще не обнаружен. Так что, будь то интерпретация пользователем или просто дальнейшее исследование игры, я с нетерпением жду этого. Я думаю, это вопрос того, когда, а не если, но, возможно, чего-то еще не хватает».

Помимо того, как он рассказывает истории в своих играх, Миядзаки намеренно неопределённо сообщает об этом своим фанатам. Нет никаких сомнений в том, что игрокам вновь предстоит взять на себя роль Погасшего, чтобы раскрыть тайну, которую Междуземье сумело сохранить все это время.