Коллекционное издание Elden Ring: Shadow of the Erdtree доступно для предварительного заказа

Хорошие новости для поклонников Elden Ring: новое коллекционное издание Elden Ring: Shadow of the Erdtree уже доступно для предварительного заказа. Он поступит в продажу 21 июня по розничной цене $249,99 и доступен только в магазине Bandai Namco. В комплекте есть несколько классных коллекционных вещей .
Обратите внимание, что базовая игра не входит в этот комплект. Он поставляется только с кодом расширения Shadow of the Erdtree для выбранной платформы. Вот полное содержание коллекционного издания:
- Ваучер с кодом расширения Elden Ring Shadow of the Erdtree (БАЗОВАЯ ИГРА НЕ ВКЛЮЧЕНА)
- Фигурка Мессмера Цепеша (46 см)
- Физический артбук (40 страниц)
- Цифровой оригинальный саундтрек
Раз тут нет игры в комплекте то смело можете идти на три веселых буквы.
Копец, я ещё не знаю, что это за перс, а мне уже фигурку предлагают.
Маления хоть выглядела прилично
Это походу ее муж с бодуна)
Это принципы "современного модернизированного кота в мешке" или сказочного Иванушки Дурачка который за чудом ходил в советской сказке, - "Предзаказать то, но не знаю что".