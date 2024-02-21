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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 624 оценки

Коллекционное издание Elden Ring: Shadow of the Erdtree доступно для предварительного заказа

KAMA33
Новости

Хорошие новости для поклонников Elden Ring: новое коллекционное издание Elden Ring: Shadow of the Erdtree уже доступно для предварительного заказа. Он поступит в продажу 21 июня по розничной цене $249,99 и доступен только в магазине Bandai Namco. В комплекте есть несколько классных коллекционных вещей .

Обратите внимание, что базовая игра не входит в этот комплект. Он поставляется только с кодом расширения Shadow of the Erdtree для выбранной платформы. Вот полное содержание коллекционного издания:

  • Ваучер с кодом расширения Elden Ring Shadow of the Erdtree (БАЗОВАЯ ИГРА НЕ ВКЛЮЧЕНА)
  • Фигурка Мессмера Цепеша (46 см)
  • Физический артбук (40 страниц)
  • Цифровой оригинальный саундтрек
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
potemkin2021
Ваучер с кодом расширения Elden Ring Shadow of the Erdtree (БАЗОВАЯ ИГРА НЕ ВКЛЮЧЕНА)

Раз тут нет игры в комплекте то смело можете идти на три веселых буквы.

1
Сдал Пост Малоне

Копец, я ещё не знаю, что это за перс, а мне уже фигурку предлагают.

Маления хоть выглядела прилично

0
Квасилич

Это походу ее муж с бодуна)

0
Петр Стрельцов

Это принципы "современного модернизированного кота в мешке" или сказочного Иванушки Дурачка который за чудом ходил в советской сказке, - "Предзаказать то, но не знаю что".

0