Миядзаки признался в своей зависимости: в Elden Ring Shadow of the Erdtree будет ядовитое болото

Хидетака Миядзаки, президент FromSoftware, признался в своей зависимости от "создания ядовитых болот", и хотя Elden Ring Shadow of the Erdtree стала для разработчика временем "самоанализа", Миядзаки заявил, что не планирует останавливаться в ближайшее время.

В интервью Eurogamer Миядзаки рассказал, что в Shadow of the Erdtree снова появится ядовитое болото.

На самом деле это был момент самоанализа после создания базовой игры. Только после ее создания я понял, что мне действительно нравится создавать ядовитые болота. И это стало для меня маленьким моментом самоанализа и размышлений.

Напомним, что Elden Ring Shadow of the Erdtree будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S с 21 июня 2024 года.

Это расширение открывает новый регион для исследования, с новыми боссами, заклинаниями, способностями и, конечно же, новым оружием. Это не просто новые орудия смерти, многие из них будут совершенно новыми, поскольку будут относиться к категориям оружия, отсутствующим в базовой игре.