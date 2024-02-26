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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 712 оценок

Миядзаки признался в своей зависимости: в Elden Ring Shadow of the Erdtree будет ядовитое болото

butcher69
Новости

Хидетака Миядзаки, президент FromSoftware, признался в своей зависимости от "создания ядовитых болот", и хотя Elden Ring Shadow of the Erdtree стала для разработчика временем "самоанализа", Миядзаки заявил, что не планирует останавливаться в ближайшее время.

В интервью Eurogamer Миядзаки рассказал, что в Shadow of the Erdtree снова появится ядовитое болото.

На самом деле это был момент самоанализа после создания базовой игры. Только после ее создания я понял, что мне действительно нравится создавать ядовитые болота. И это стало для меня маленьким моментом самоанализа и размышлений.

Напомним, что Elden Ring Shadow of the Erdtree будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S с 21 июня 2024 года.

Это расширение открывает новый регион для исследования, с новыми боссами, заклинаниями, способностями и, конечно же, новым оружием. Это не просто новые орудия смерти, многие из них будут совершенно новыми, поскольку будут относиться к категориям оружия, отсутствующим в базовой игре.

14
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
caramba1999
8
PerfidiousSinbad

И снова болото, везде болота, похоже когда он создавал свою серию игр, вдохновлялся на болото. Наверно когда он уезжал отдыхать из Японии, и первым делом приезжая в другую страну, задавал вопрос гиду, экскурсоводу. "А где у вас тут болото". Сенсей Миядзаки в своём репертуаре.

4
Richard Simons

Работа болото, жизнь болото, теперь и в играх болото, да товарищ Миядзаки ? Понимаю, но не одобряю.

4
MrGrave

Ну, озеро борща из оригинальной игры уже ничто не переплюнет. Если только вся игра не будет ядовитым болотом.

3
MunchkiN 616

можно сделать болото с невидимыми ямами под текстурами чтоб игроки как по минному полю ходили и там души везде валялись и игрок когда за душами возвращался проваливался в другую яму и получал свой дофамин когда хватал души.

еще на болоте нужно сделать такие столбы где стоят лучники и маки и стреляют а мили игрок по пояс в жиже бегает.

-1
nemezzzz MunchkiN 616

Это к Юи Танимуре

0
-zotik- MunchkiN 616

Не подавай идей)

0
MrGrave MunchkiN 616

Так это уже было - Храм Аманы в дс2. Даром только что яда не было, но под водой ещё мобы прятались.

0
MunchkiN 616 MrGrave

там было видно только под ноги смотреть надо было и не зевать от прилетающих лещей.

0
Valend

Пока не скинут с Торрента, начхать на ядовитые болота.

1
CAN I HABE PIZZA PLS
в Elden Ring Shadow of the Erdtree будет ядовитое болото

отстойгoвно

0
-zotik-

В елдене вроде и так несколько болот, мало надо больше)

0
Walеn

Ну мне кажется в этом никто и не сомневался... Это ведь канон)

0
Кей Овальд

Ну, пусть. Главное что бы это очередное болото было интересным.

-1
СнопакДоминатор

"Очередное болото было интересным"

А когда оно было интересным?

2
Jarvis666

А где болото, там и красная гниль. Бабадзаки осталось ещë элементы Only up добавить и будет полноценная духота))

-1
Domenik Rodrigez

Красная гниль уже не удивит, а вот болото из выделений пучеглазого василиска, вот это будет найс

1
Walеn Domenik Rodrigez

ВОТ ЭТО РИЛ ИМБА. Высшая степень болот Миядзакича. Я, честно, удивлён как он до сих пор подобное не добавил... Но думаю когда нибудь такое будет, однозначно.

0