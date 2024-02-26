Миядзаки признался в своей зависимости: в Elden Ring Shadow of the Erdtree будет ядовитое болото

Хидетака Миядзаки, президент FromSoftware, признался в своей зависимости от "создания ядовитых болот", и хотя Elden Ring Shadow of the Erdtree стала для разработчика временем "самоанализа", Миядзаки заявил, что не планирует останавливаться в ближайшее время.
В интервью Eurogamer Миядзаки рассказал, что в Shadow of the Erdtree снова появится ядовитое болото.
На самом деле это был момент самоанализа после создания базовой игры. Только после ее создания я понял, что мне действительно нравится создавать ядовитые болота. И это стало для меня маленьким моментом самоанализа и размышлений.
Напомним, что Elden Ring Shadow of the Erdtree будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S с 21 июня 2024 года.
Это расширение открывает новый регион для исследования, с новыми боссами, заклинаниями, способностями и, конечно же, новым оружием. Это не просто новые орудия смерти, многие из них будут совершенно новыми, поскольку будут относиться к категориям оружия, отсутствующим в базовой игре.
И снова болото, везде болота, похоже когда он создавал свою серию игр, вдохновлялся на болото. Наверно когда он уезжал отдыхать из Японии, и первым делом приезжая в другую страну, задавал вопрос гиду, экскурсоводу. "А где у вас тут болото". Сенсей Миядзаки в своём репертуаре.
Работа болото, жизнь болото, теперь и в играх болото, да товарищ Миядзаки ? Понимаю, но не одобряю.
Ну, озеро борща из оригинальной игры уже ничто не переплюнет. Если только вся игра не будет ядовитым болотом.
можно сделать болото с невидимыми ямами под текстурами чтоб игроки как по минному полю ходили и там души везде валялись и игрок когда за душами возвращался проваливался в другую яму и получал свой дофамин когда хватал души.
еще на болоте нужно сделать такие столбы где стоят лучники и маки и стреляют а мили игрок по пояс в жиже бегает.
Это к Юи Танимуре
Не подавай идей)
Так это уже было - Храм Аманы в дс2. Даром только что яда не было, но под водой ещё мобы прятались.
там было видно только под ноги смотреть надо было и не зевать от прилетающих лещей.
Пока не скинут с Торрента, начхать на ядовитые болота.
отстойгoвно
В елдене вроде и так несколько болот, мало надо больше)
Ну мне кажется в этом никто и не сомневался... Это ведь канон)
Ну, пусть. Главное что бы это очередное болото было интересным.
"Очередное болото было интересным"
А когда оно было интересным?
А где болото, там и красная гниль. Бабадзаки осталось ещë элементы Only up добавить и будет полноценная духота))
Красная гниль уже не удивит, а вот болото из выделений пучеглазого василиска, вот это будет найс
ВОТ ЭТО РИЛ ИМБА. Высшая степень болот Миядзакича. Я, честно, удивлён как он до сих пор подобное не добавил... Но думаю когда нибудь такое будет, однозначно.