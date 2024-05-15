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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 140 оценок

Похоже, что FromSoftware готовится представить новый геймплей Elden Ring: Shadow of the Erdtree в ближайшее время

butcher69
Новости

Расширение Elden Ring, Shadow of the Erdtree, является одним из самых ожидаемых, если не самым ожидаемым, DLC всех времен. Шумиха вокруг этого расширения не утихает и фанаты жаждут получить еще один взгляд на него.

Хотя FromSoftware перестала говорить о Shadow of the Erdtree с момента первого анонса, похоже, появилась новая информация. По сообщениям, Bandai Namco собирается провести предварительный показ игры в самое ближайшее время.

Стримерша Emiru рассказала на Twitch, что ее пригласили поиграть в DLC. Она предполагает, что Bandai Namco собирается пригласить создателей контента в рамках маркетинговых мероприятий.

Emiru - один из крупнейших создателей контента с большим количеством подписчиков, поэтому неудивительно, что Bandai Namco пригласила ее поиграть в DLC заранее.

Bandai Namco известна тем, что придерживается подобной схемы перед новыми релизами. Издательство обычно устраивает предварительные просмотры за месяц до релиза, а Elden Ring выходит 21 июня, так что время совпадает.

То же самое произошло и с Armored Core 6: многочисленные превью с геймплеем появились примерно за месяц до релиза. Поскольку на мероприятии будут присутствовать несколько создателей контента, поклонникам стоит ожидать эксклюзивных интервью, обширных геймплейных кадров и практических впечатлений.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Озверин
Шумиха вокруг этого расширения не утихает

эта шумиха сейчас с нами? в этой комнате?

2
-zotik-

Я думал оно уже вышло))

0
Гемор

Начал играть, но не смог. Слишком сложная игра, а я рукожоп. Хотя мир вроде интересный несмотря на убогую графику.

0
StrelitziaReg

Вроде говорят ДЛС начинается на арене мога повелители крови. Мой персонаж 165 уровня уже там стоит и ждет.

0
Alex Row

да, пора бы уже

-2
Пользователь ВКонтакте

Опять хрен понять, куда идти. // Антон Стецюк

-4
Сергей Понащенко

Ну вот так вот, хреново, без указателя на карте)

0
Лидер_Мур

на завод

1
MORDORR

Там как вышел - надо сразу взять вправо...а дальше по звёздам. А в следующей обнове на развилках тропинок поставят специальных персов чтобы у них можно было спрашивать дорогу.

3
-zotik-

Ох уже эти дети скайрима

0