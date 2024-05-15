Похоже, что FromSoftware готовится представить новый геймплей Elden Ring: Shadow of the Erdtree в ближайшее время

Расширение Elden Ring, Shadow of the Erdtree, является одним из самых ожидаемых, если не самым ожидаемым, DLC всех времен. Шумиха вокруг этого расширения не утихает и фанаты жаждут получить еще один взгляд на него.

Хотя FromSoftware перестала говорить о Shadow of the Erdtree с момента первого анонса, похоже, появилась новая информация. По сообщениям, Bandai Namco собирается провести предварительный показ игры в самое ближайшее время.

Стримерша Emiru рассказала на Twitch, что ее пригласили поиграть в DLC. Она предполагает, что Bandai Namco собирается пригласить создателей контента в рамках маркетинговых мероприятий.

Emiru - один из крупнейших создателей контента с большим количеством подписчиков, поэтому неудивительно, что Bandai Namco пригласила ее поиграть в DLC заранее.

Bandai Namco известна тем, что придерживается подобной схемы перед новыми релизами. Издательство обычно устраивает предварительные просмотры за месяц до релиза, а Elden Ring выходит 21 июня, так что время совпадает.

То же самое произошло и с Armored Core 6: многочисленные превью с геймплеем появились примерно за месяц до релиза. Поскольку на мероприятии будут присутствовать несколько создателей контента, поклонникам стоит ожидать эксклюзивных интервью, обширных геймплейных кадров и практических впечатлений.