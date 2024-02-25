После показа DLC и в честь второй годовщины, суточный онлайн Elden Ring показал лучшие за полтора года результаты

Популярная ролевая Souls-подобная игра Elden Ring набирает популярность в Steam с момента показа предстоящего дополнения Shadow of the Erdtree.
Благодаря трейлеру Shadow of the Erdtree количество игроков в Steam утроилось и превысило 102 тысячи игроков одновременно, но эта тенденция продолжает расти, указывая на то, что возрождение Elden Ring, вероятно, еще не достигло своего пика. Согласно данным SteamDB, это лучший показатель на полтора года – 21 мая 2022 года пик онлайна составил чуть более 106 тыс. и далее не поднимался выше 101 тыс.
Но это еще не все: новости и ажиотаж вокруг Shadow of the Erdtree также вывели Elden Ring в пятерку самых продаваемых игр в Steam, которая занимет в настоящее время пятое место. Также выяснилось, что с момента выпуска Elden Ring было продано ошеломляющее количество копий — 24 миллиона, а общий доход составил более 1 миллиарда долларов.
Ценники на известной площадке так же выросли как и онлайн))
Очередная Соулс-лайк параша для шизойдов, любящих всяких дракончиков, волшебство, элексиры
рад что вам понравилось :)
Вы ещё полюбите СоулсЛайки, но только попозже..
человек не сказал что ему не нравится . он просто описал тех кому по его мнению нравится :)