Разработчик Elden Ring о выходе DLC Shadow of Erdtree: "Нам еще далеко до этого, но прогресс налицо"

Разработчик FromSoftware сообщил, что до выхода Elden Ring DLC еще далеко.
На церемонии PlayStation Partner Awards 2023 в Японии продюсера FromSoftware Ясухиро Китао попросили рассказать о грядущем DLC для Elden Ring. Китао сказал, что FromSoftware "еще далеко до этого" до выхода Shadow of the Erdtree, "но прогресс налицо".
Это, похоже, опровергает довольно странный слух о том, что Shadow of the Erdtree выйдет в начале 2024 года. Происхождение этого слуха остается неясным, но комментарий Китао, похоже, благополучно положил ему конец.
На самом деле, комментарий Китао повторяет заявление материнской компании FromSoftware, сделанное в прошлом месяце. Kadokawa Corporation, владеющая разработчиком Elden Ring, заявила, что разработка Shadow of the Erdtree "идет гладко", что, по общему признанию, очень похоже на новый комментарий Китао на мероприятии PlayStation.
На данный момент это всего лишь два комментария к Shadow of the Erdtree, поскольку DLC Elden Ring было анонсировано еще в феврале. Пока неясно, как DLC будет взаимодействовать с огромной базовой игрой и каким персонажам оно будет посвящено.
На тизерном изображении к DLC все еще много внимания уделяется фигуре блондинки, которую некоторые приняли за Микеллу.
Я просто не понимаю, два года прошло, за такие сроки игры делают, а они говорят что не так скоро, это что там за дополнение? размером с ДС3 что-ли.
Вспомним Cyberpunk 2077
Надеюсь хоть трейлер 7 числа нам покажут, а то совсем тогда уныло будет...
А я надеюсь что длс как то разнообразит мир а то оригинальная игра была скучна
Долго делают ппц( Или там длц на пол мира оригинальной игры будет?
Так после релиза Elden Ring они всем составом делали Armored Core 6 что вышел 3 месяца назад.
Надеюсь они там так долго делают не ещё десяток однотипных подземелий с каменными бесами.
Прогресс на лицо... Понял жду.
она реально такая огромная?
Он привел в сравнение Bloodborne почему-то
думаю они просто оттягивают следующую игру. ведь как только длц выйдет. счетчик до следующей игры будет запущен. а так вроде как длц еще делают. так что о разработки новой игры речи быть не может.
снова будет локация с город.мало мабов.ну чож купим играть то в нечего =)))
Они ещё не сделали ни одного dlc к елдарику. Обещали грандиозное. В DS3 было больше чем локация с город.