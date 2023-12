Разработчик Elden Ring о выходе DLC Shadow of Erdtree: "Нам еще далеко до этого, но прогресс налицо"

Разработчик FromSoftware сообщил, что до выхода Elden Ring DLC ​​еще далеко.



На церемонии PlayStation Partner Awards 2023 в Японии продюсера FromSoftware Ясухиро Китао попросили рассказать о грядущем DLC для Elden Ring. Китао сказал, что FromSoftware "еще далеко до этого" до выхода Shadow of the Erdtree, "но прогресс налицо".

Это, похоже, опровергает довольно странный слух о том, что Shadow of the Erdtree выйдет в начале 2024 года. Происхождение этого слуха остается неясным, но комментарий Китао, похоже, благополучно положил ему конец.



На самом деле, комментарий Китао повторяет заявление материнской компании FromSoftware, сделанное в прошлом месяце. Kadokawa Corporation, владеющая разработчиком Elden Ring, заявила, что разработка Shadow of the Erdtree "идет гладко", что, по общему признанию, очень похоже на новый комментарий Китао на мероприятии PlayStation.



На данный момент это всего лишь два комментария к Shadow of the Erdtree, поскольку DLC Elden Ring было анонсировано еще в феврале. Пока неясно, как DLC будет взаимодействовать с огромной базовой игрой и каким персонажам оно будет посвящено.



На тизерном изображении к DLC все еще много внимания уделяется фигуре блондинки, которую некоторые приняли за Микеллу.