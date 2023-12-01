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Elden Ring 25.02.2022
8.5 3 058 оценок

Разработчик Elden Ring о выходе DLC Shadow of Erdtree: "Нам еще далеко до этого, но прогресс налицо"

Procy_on
Новости

Разработчик FromSoftware сообщил, что до выхода Elden Ring DLC ​​еще далеко.

На церемонии PlayStation Partner Awards 2023 в Японии продюсера FromSoftware Ясухиро Китао попросили рассказать о грядущем DLC для Elden Ring. Китао сказал, что FromSoftware "еще далеко до этого" до выхода Shadow of the Erdtree, "но прогресс налицо".

Это, похоже, опровергает довольно странный слух о том, что Shadow of the Erdtree выйдет в начале 2024 года. Происхождение этого слуха остается неясным, но комментарий Китао, похоже, благополучно положил ему конец.

На самом деле, комментарий Китао повторяет заявление материнской компании FromSoftware, сделанное в прошлом месяце. Kadokawa Corporation, владеющая разработчиком Elden Ring, заявила, что разработка Shadow of the Erdtree "идет гладко", что, по общему признанию, очень похоже на новый комментарий Китао на мероприятии PlayStation.

На данный момент это всего лишь два комментария к Shadow of the Erdtree, поскольку DLC Elden Ring было анонсировано еще в феврале. Пока неясно, как DLC будет взаимодействовать с огромной базовой игрой и каким персонажам оно будет посвящено.

На тизерном изображении к DLC все еще много внимания уделяется фигуре блондинки, которую некоторые приняли за Микеллу.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Wordingofspay

Я просто не понимаю, два года прошло, за такие сроки игры делают, а они говорят что не так скоро, это что там за дополнение? размером с ДС3 что-ли.

4
Artery Kaulitz

Вспомним Cyberpunk 2077

-2
OnlyWatch

Надеюсь хоть трейлер 7 числа нам покажут, а то совсем тогда уныло будет...

3
Kitocun

А я надеюсь что длс как то разнообразит мир а то оригинальная игра была скучна

-4
vizas101

Долго делают ппц( Или там длц на пол мира оригинальной игры будет?

1
Porsche911GT3RS

Так после релиза Elden Ring они всем составом делали Armored Core 6 что вышел 3 месяца назад.

0
AT_Sagor

Надеюсь они там так долго делают не ещё десяток однотипных подземелий с каменными бесами.

0
caramba1999

Прогресс на лицо... Понял жду.

0
A E

она реально такая огромная?

0
Testman42

Он привел в сравнение Bloodborne почему-то

0
muxamor2011

думаю они просто оттягивают следующую игру. ведь как только длц выйдет. счетчик до следующей игры будет запущен. а так вроде как длц еще делают. так что о разработки новой игры речи быть не может.

0
kaka qp0H

снова будет локация с город.мало мабов.ну чож купим играть то в нечего =)))

-4
Porsche911GT3RS
снова будет

Они ещё не сделали ни одного dlc к елдарику. Обещали грандиозное. В DS3 было больше чем локация с город.

-1