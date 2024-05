Студия FromSoftware представила атмосферный сюжетный трейлер Elden Ring Shadow of the Erdtree

FromSoftware и Bandai Namco рады представить сюжетный трейлер к Shadow of the Erdtree, масштабному дополнению для удостоенной наград Elden Ring.

В новом атмосферном ролике поклонники фэнтезийного приключения с открытым миром получили возможность по-новому взглянуть на сюжет DLC. Среди них - новые подробности о новом внушительном злодее, Мессмере Всеблагого, могущественном полубоге, который, судя по всему, имеет тесную связь с персонажами из оригинальной истории Elden Ring.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня. Расширение выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam, как и оригинальное Elden Ring.