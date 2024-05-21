ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 169 оценок

Студия FromSoftware представила атмосферный сюжетный трейлер Elden Ring Shadow of the Erdtree

butcher69
Новости

FromSoftware и Bandai Namco рады представить сюжетный трейлер к Shadow of the Erdtree, масштабному дополнению для удостоенной наград Elden Ring.

В новом атмосферном ролике поклонники фэнтезийного приключения с открытым миром получили возможность по-новому взглянуть на сюжет DLC. Среди них - новые подробности о новом внушительном злодее, Мессмере Всеблагого, могущественном полубоге, который, судя по всему, имеет тесную связь с персонажами из оригинальной истории Elden Ring.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня. Расширение выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam, как и оригинальное Elden Ring.

38
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Alex Row

ну штош, лето обещает быть очень жарким))

13
Savа

Намыливаем сраки, готовимся!

9
Sinmax
4
VIGITAL1

Не люблю солус игры,но надо признать трейлер и арт афигенный !Одним трейлером обоссали весь сериал по властелину колец за хулиард.

3
Bassota277

Огнетушители для пердаков все приготовили?

2
Hevin

Жаль что так мало показали.

1
5310xm89

отметьте что и на PC тоже

0
yrroodd
Спойлер

Ага , понятно,ничего не понял.

0
Satty
Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

На пекарне тоже, если что. Как бы в трейлере об этом указано

0
Megido

Ну топчик, трейлер, что ещё сказать?!) ждемс длс, что бы копаться в атомах лора и выяснять что там было.

0
stalker0072008

Потрясающий визуал + музыка.

Что бы другие не говорили, мне дико не хватает в играх фромов, что бы быть в центре вот такого сюжета, а не узнавать, что что-то эпичное было в прошлом. Тут столько историй классных, столько идей для офигенных сюжетных поворотов и операторской работы, а все уходит в предысторию.

Это работало отлично в Дарках, когда там специально делали мир мертвым, что бы передать затухание пламени, но тут-то? Эх...

0
Пользователь ВКонтакте

Опять откладывать бабло на длс. // Алексей Щелоков

-2
Firеfuck

У вас такие вумные комментарии, что диву даёшь.... Мне думается, что самые величайшие умы человечества вам в подмётки не годятся.

2
Пользователь ВКонтакте Firеfuck

Я и не отрицаю это 👍. // Архатос Дэксадус

-1
evgn63

видос из разряда по##й + по##й

-16
Megido

ну для тебя может и так, а другим интересно.

1