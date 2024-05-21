Студия FromSoftware представила атмосферный сюжетный трейлер Elden Ring Shadow of the Erdtree

FromSoftware и Bandai Namco рады представить сюжетный трейлер к Shadow of the Erdtree, масштабному дополнению для удостоенной наград Elden Ring.
В новом атмосферном ролике поклонники фэнтезийного приключения с открытым миром получили возможность по-новому взглянуть на сюжет DLC. Среди них - новые подробности о новом внушительном злодее, Мессмере Всеблагого, могущественном полубоге, который, судя по всему, имеет тесную связь с персонажами из оригинальной истории Elden Ring.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня. Расширение выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam, как и оригинальное Elden Ring.
ну штош, лето обещает быть очень жарким))
Намыливаем сраки, готовимся!
Не люблю солус игры,но надо признать трейлер и арт афигенный !Одним трейлером обоссали весь сериал по властелину колец за хулиард.
Огнетушители для пердаков все приготовили?
Жаль что так мало показали.
отметьте что и на PC тоже
Ага , понятно,ничего не понял.
На пекарне тоже, если что. Как бы в трейлере об этом указано
Ну топчик, трейлер, что ещё сказать?!) ждемс длс, что бы копаться в атомах лора и выяснять что там было.
Потрясающий визуал + музыка.
Что бы другие не говорили, мне дико не хватает в играх фромов, что бы быть в центре вот такого сюжета, а не узнавать, что что-то эпичное было в прошлом. Тут столько историй классных, столько идей для офигенных сюжетных поворотов и операторской работы, а все уходит в предысторию.
Это работало отлично в Дарках, когда там специально делали мир мертвым, что бы передать затухание пламени, но тут-то? Эх...
Опять откладывать бабло на длс. // Алексей Щелоков
У вас такие вумные комментарии, что диву даёшь.... Мне думается, что самые величайшие умы человечества вам в подмётки не годятся.
Я и не отрицаю это 👍. // Архатос Дэксадус
видос из разряда по##й + по##й
ну для тебя может и так, а другим интересно.