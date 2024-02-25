У Миядзаки есть своя теория, почему FromSoftware удается выпускать ААА-проекты в таком быстром темпе

У Хидетаке Миядзаки есть своя теория, почему FromSoftware удается выпускать трипл-А в таком быстром темпе: она хорошо организована и имеет отличный персонал. В настоящее время Миядзаки занят продвижением Shadow of the Erdtree, первого масштабного расширения Elden Ring.
"Не знаю, является ли это большим секретом, - сказал Миядзаки о темпах запуска FromSoftware в интервью IGN, - "но в целом нам просто достался отличный персонал, который любит разрабатывать эти игры и, скажем так, эффективен в разработке. Мы можем быстро понять, чего мы хотим, и быстро принимать решения на начальном этапе разработки. Мы знаем, как проводить итерации и что оставлять на доске. Мы можем продвигать наши идеи в быстром темпе. Мы умеем меняться и быстро принимать решения о том, какой должна быть игра".
Одним словом, по мнению Миядзаки, сила FromSoftware заключается в ее способности не тратить время и ресурсы впустую, постоянно меняя текущие проекты, не зная, в каком направлении двигаться (как это, похоже, произошло с Skull and Bones).
Используя старые ассеты?
На практически не измененном движке.
Делают одну и туже игру. Ухххх.
Но игры хорошие.
Ну смотрите, Сюжета как и сюжетных катсцен, нет, или их минимум, диалогов по сути как и диалоговой механики нет, все механики боя как и анимации качуют из игры в игру, да с расширениями дополнениями и полировкой, но тем не менее, движок игры тот же что и с первых соулсах, то есть всё уже отлажено в техническом плане, что позволяет тратить минимум времени, нежели если всё делать каждый раз с нуля.
Остаётся наклепать новые модельки на старые скелеты, и вуаля, новая игра.
Движок- это бич соулс игр. из-за этого анимации и удары абсолютно деревянные. Да, они попытались хорошо замаскировать это в элден ринг, но двигло дс 1 не скроешь) Про неткод и мультиплеерные хитбоксы я вообще молчу.
У меня тоже есть теория - выпускаешь рескин Соулса, только заполняя это все пустыми полянами, с рескинами боссов из прошлых игр и так далее - и готово!
Просто их игры копия друг друга, те же анимации те же модели. Сюжет из всех соулсов есть только в Секиро, так что тут тоже халява. Ничего удивительного что там такой конвейер.
Ваш кеп!
"Мы можем продвигать наши идеи в быстром темпе."
Серьёзно? А как же Bloodborne? Столько времени не прислушиваться к игорькам. Фэнов в уй не ставят.
Bloodborne к ним каким боком привязали?
ААА лол максимум АА даже по меркам рпг . Сравните Elden Ring с BG3
Ты чето путаешь, наоборот
Ох уж эти соулс лайк игры... Искренне восхищаюсь терпением и хладнокровием тех, кому они даются. Я помню как расхерачил два геймпада пытаясь пройти Dark Souls 2, в своё время. С тех пор они для меня табу, мой раскалённый до красна пердак просто не понимал, как можно кайфовать от игры, которая тебя унижает и не прощает даже минимальные ошибки) Моё почтение, но спасибо, я вон, Паучка по фану пройду, нежели спалю себе нервы и хату)))
Ворчание олда мод он
Ох уж эти соулс лайк игры...) За это можно сказать спасибо современным трендам, упростивших игрострой и приучивших игроков к лайтовой жвачке, от чего у них по любому поводу теперь горит) Так то про величайшую мистификацию о сложности сусала только ленивый не писал (и еще про кривые хитбоксы, но это уже Бесполезному камень в огород). Даже если опустить такой чит-код как кооператив, позволяющий пробежать паровозом любое сусало за три часа, то по меркам игр образца начала 2000х любые души (в тч секиро) вполне себе обычны в плане сложности, а если сравнивать с играми девяностых, так вообще детский сад (вспомни хотя бы боевых жаб или призраков с гоблинами, вот там точно ошибок не прощают). Про такую вещь как иванушки (i wanna by) политкорректно промолчу...>) Я-то в советские времена ооо... бородатый Зелард 86 года целиком проходил (кто знает, тот понимает), и тридэшного алладина багнутого, и сайлент второй с кривым переводом (где код на бумажке забыли написать) - без подсказок и инета, а у них от какой-то танимуровской бодяги, которая по факту жалкое и упрощенное подобие нормальных душ (ДС2) геймпады в стену летят и стулья горят) Эххх, измельчали нынче гамеры...
Ворчание олда мод офф. Пардон, накипело)
Вот попробовали бы делать АААА-игры, а так слабаки
Ну во первых не так уж и часто они выходят. Я бы не сказал что раз в 3 года это прям уж слишком часто. Во вторых, будем честными, эти как он выразился ААА-игры игнорируют некоторые элементы полноценных ААА-игр. Катсцен к примеру в его играх не так уж много. Они не такие большие и не такие дорогие как в ААА-играх. Ну и в третьих, если уж совсем откровенно, многое FromSoftware попросту копипастит из предыдущих игр.
Ну, не сказать, что бы прям быстро.
Единственная игра в серии, которая ощутимо отличается это DS2, ибо делалась без участия этого "гения"... Я люблю серию DS и стабильно перепрохожу ее, но это заявление выглядит как клоунада.
DS3 вообще почти всю игру копирует не только DS1, BB, но и саму себя. Много ума не надо
И вышла полным калом. Поэтому и так разительно отличается.