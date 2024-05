В Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет более 30 новых музыкальных композиций

Сегодня студия FromSoftware сообщила о том, что Deluxe и Premium Bundle издания дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree будут включать в себя игровой OST, который будет насчитывать более 30-ти музыкальных композиций. При этом основная игра насчитывает 67 композиций.

Пользователи решили сравнить количество композиций в DLC с другими играми FromSoftware, и оказалось, что Shadow of the Erdtree в данном аспекте может посоревноваться даже с некоторыми предыдущими играми студии. Количество композиций в других играх: Demon's Souls (24), Bloodborne (30), Dark Souls (31). По всей видимости DLC действительно будет очень масштабное - как и обещала FromSoftware.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.