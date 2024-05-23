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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 176 оценок

В Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет более 30 новых музыкальных композиций

AceTheKing
Новости

Сегодня студия FromSoftware сообщила о том, что Deluxe и Premium Bundle издания дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree будут включать в себя игровой OST, который будет насчитывать более 30-ти музыкальных композиций. При этом основная игра насчитывает 67 композиций.

Пользователи решили сравнить количество композиций в DLC с другими играми FromSoftware, и оказалось, что Shadow of the Erdtree в данном аспекте может посоревноваться даже с некоторыми предыдущими играми студии. Количество композиций в других играх: Demon's Souls (24), Bloodborne (30), Dark Souls (31). По всей видимости DLC действительно будет очень масштабное - как и обещала FromSoftware.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wing42

Неплохо. Большая часть, конечно, это эмбиент локаций, но всё равно это едва ли не половина от оригинальной игры. Надеюсь, будет много приятного уху звучания.

2
Парамон Ильич
1
Alex Row

Может какая-нибудь новая мелодия сможет переплюнуть трагедию "плин-плон-плон" или невероятно уютный вайб Маджулы

0
Пользователь ВКонтакте

да как то всё равно в большей части хоровое пение и эти эпические синкопы утомили уже // Graaret Auterfilt

-3