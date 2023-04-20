Elden Ring 25.02.2022
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В сеть просочился вступительный ролик и некоторые детали масштабного DLC для Elden Ring

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Gutsz
Новости

В феврале студия FromSoftware официально сообщила о разработке масштабного платного дополнения для хардкорной ролевой игры Elden Ring. Подробности расширения под названием Shadow of the Erdtree держаться в секрете, но новая утечка пытается пролить свет на некоторые детали. На профильных форумах появилась запись вступительного ролика к DLC, а также описание его особенностей.

Как сообщает слитое видео, следующие официальные новости по дополнению появится уже в начале этого лета. Похоже, что разработчики собираются посетить Summer Game Fest и подробнее рассказать о содержимом Shadow of the Erdtree. Как минимум, 8 июня должен быть представлен первый трейлер дополнения.

Вместе с этим роликов также просочилось якобы описание Shadow of the Erdtree. Если верить этой информации, дополнение будет масштабным. Оно принесет в основную игру около 16 новых квестов с персонажами, 6 новых типов оружия, 4 новых подземелья и новые типы врагов.

Многие авторитетные инсайдеры уже успели опровергнуть достоверность этой утечки, однако многие согласны, что дополнение могут показать летом.

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