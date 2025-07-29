Согласно данным Steam, Elden Ring: Nightreign теряет игроков с тревожной скоростью: изначально игра от FromSoftware достигла пика в 313 000 одновременных пользователей, но через два месяца после запуска эта цифра упала примерно до 47 000.

Это падение на 85% сложно игнорировать, и оно может быть связано с некоторыми решениями, принятыми в многопользовательском спин-оффе с самого начала: одиночная игра стала невероятно сложной, а кооператив для двух игроков отсутствовал.

Команда разработчиков под руководством Хидэтаки Миядзаки немедленно попыталась решить эту проблему, выпустив обновления, направленные на улучшение баланса одиночной игры, и работая над режимом для двух игроков, который станет доступен с 30 июля, то есть всего через несколько дней.

Ожидания от нового режима, безусловно, высоки: FromSoftware надеется, что он сможет вдохнуть новую жизнь в игру и помочь вернуть игроков, которые до сих пор от неё отказывались.

Хотя Elden Ring Nightreign разошлась тиражом в 5 миллионов копий, с самого начала было ясно, что этот спин-офф не сможет сравниться по глубине, очарованию и основательности с Elden Ring, которая продолжает набирать внушительные цифры в Steam.