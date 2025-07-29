Согласно данным Steam, Elden Ring: Nightreign теряет игроков с тревожной скоростью: изначально игра от FromSoftware достигла пика в 313 000 одновременных пользователей, но через два месяца после запуска эта цифра упала примерно до 47 000.
Это падение на 85% сложно игнорировать, и оно может быть связано с некоторыми решениями, принятыми в многопользовательском спин-оффе с самого начала: одиночная игра стала невероятно сложной, а кооператив для двух игроков отсутствовал.
Команда разработчиков под руководством Хидэтаки Миядзаки немедленно попыталась решить эту проблему, выпустив обновления, направленные на улучшение баланса одиночной игры, и работая над режимом для двух игроков, который станет доступен с 30 июля, то есть всего через несколько дней.
Ожидания от нового режима, безусловно, высоки: FromSoftware надеется, что он сможет вдохнуть новую жизнь в игру и помочь вернуть игроков, которые до сих пор от неё отказывались.
Хотя Elden Ring Nightreign разошлась тиражом в 5 миллионов копий, с самого начала было ясно, что этот спин-офф не сможет сравниться по глубине, очарованию и основательности с Elden Ring, которая продолжает набирать внушительные цифры в Steam.
Фанаты сосаликов поняли что их попытались накормить чем то не тем?
В кой то веки начали пользоваться мозгом
Это не игра сервис чтобы активный онлайн вообще имеел значение. В игре всего 8 боссов, продается она по 40$, что приравнивает ее к длс-спинофу. Проходится она за 15-20 часов, так что непонятно что нужно делать в ней два месяца, если большинство прошло ее в первые две недели. После дуо апдтейта оналайн сново вырастит, но опять же, только на пару недель
20 часов? ну да ну да. карта вертикальная с довольно высокой плотностью врагов у которых за ким то хрненом выкручены статы. я не знаю как надо играть чтобы обшарить всю карту и пройти всех боссов за 20 часов.
В коопе. И смысла шарить карту нет, т.к это просто куски из оригинале лол
а какой смысл тогда вообще в неё играть если не шарить всю карту? вдруг там где-то что-то интересное прикольное запрятанное а ты поленился проверить и пропустил это? галопом по европам сюжетку проходить такое себе удовольствие. ксткати куски оригинала мне показались как вопиющий признак халтуры и лени нежели оригинального хода. про цветные вырвиглазные фильтры вообще молчу.
Лол. Два месяца спустя в 20ти часовой игре упал онлайн. Вот так новость. Как так то?????
Опять Бабадзаки позвали разруливать, лол
Ну так ничего удивительного почти все кто купил игру уже её прошли вот и онлайн упал.
Естессно- реиграбельности нет, и после первого прохождения уже неинтересно играть.
Ага релиз в мае а только щяс падает - это вообще чудо, что вообще держалось игра с изначально мелким контентом.
Убиваешь всех боссов даже можно по несколько заходов делать по кругу и всё у тебя перс одет что ещё делать
Я наиграл под 300 часов, как соло, так и с товарищами. Убил всех боссов, что можно встретить(включая усиленных), увидел весь контент, освоил всех персонажей кроме орла, и мне сейчас в игре банально нечего делать. Для меня все забеги стали очень похожими, а всё из-за того, что в Найтрейне нет реального рандома боссов, и у каждого ночного лорда всего 39 сидов, поэтому даже как рогалик игра не может меня удивить.
Но при всём этом Найтрейн хорош, он подарил мне кучу приятных эмоций, и я жду обновления, чтобы снова залететь в эту игру, попробовать дуо режим, и убить новых усиленных боссов.
Контент в игре не добавляется. Достаточно один раз зайти в рейд, и вы видели всё считай. На первый раз вроде бы прикольно, но на второй уже понимаешь, что изменений не будет. На третий и последующих это зад*ачивание одной и той же карты. Изначально было понятно что проект долго не сможет удерживать аудиторию. По факту продали за фуд прайс отдельный режим.