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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.9 56 оценок

FromSoftware рассматривала возможность выпуска Elden Ring Nightreign как F2P

monk70 monk70

Осталось всего шесть дней до официального выхода Elden Ring Nightreign, новейшего крупного проекта, разработанного FromSoftware, игры с элементами королевской битвы.

Как ни для кого не секрет, Elden Ring Nightreign — платная игра, а ее версия для ПК в Steam стоит 40 долларов. Портал IGN недавно взял интервью у Ишизаки, директора Nightreign, в котором было поднято несколько тем.

В нем журналист IGN спросил Ишизаки, рассматривала ли FromSoftware когда-либо выпуск Elden Ring: Nightreign как free-to-play-игры. Он ответил утвердительно, но объяснил, что команда посчитала идеальным путем выпуск ее как платной игры, хотя и не по полной цене.

Мы рассматривали возможность бесплатной игры, но, учитывая время, бюджет, команду, которая у нас была, и идеи, которые мы разрабатывали, мы посчитали, что лучшим путем для Nightreign будет выпустить ее как платную игр, хотя и не за полную стоимость. Мы надеемся, что будет достаточно контента, чтобы оправдать эту покупку, и что игроки смогут насладиться всем, что может предложить игра.

Как и в предыдущих играх FromSoftware, Elden Ring Nightreign фокусируется на построении мира и истории косвенно, без явного повествования. Большая часть повествования сосредоточена вокруг игровых персонажей — странников из разных эпох и культур, объединившихся, чтобы сразиться с Повелителем Ночи. У каждого будут свои причины и опыт.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
создатель русского репа

не за полную стоимость - это он о чём? 4к гейминг уже не полноценный типа? дерьма хапанул малёха япончик?

1
muxamor2011

Видимо у успешного и ожидаемого проекта так зашкаливают предзаказы что без F2P не отобьется)))
наглядный пример как даже крупные и всеми любимые студии могут позориться.
прямо тенденция какая то. сначала беседка, потом рэды, теперь фромы. кто же будет дальше ? рокстар ?

1
Owyn

> но, учитывая время, бюджет, команду

Перевожу на понятный: - "Очень деньги нужны!"

1
Сдал Пост Малоне

Когда говорят "не за полную стоимость" - про что они говорят? Типа мы напихаем платного контента до ПОЛНОЙ стоимости или что игра недоделанный кусок?

Крч, зря интервью брали. Сомнений больше вызывает, жду переход в ф2п гачу

JohnTornton

типа не за 60 баксов, ой не за 70 (нынче не за 80)

а так тупое выражение на самом деле. если у игры цена 40 баксов, то это полная стоимость в любом случае. а когда будет скидка, вот тогда будет не полная уже

Пользователь ВКонтакте

Время елден ринга ушло давно, кому там он щас нужен, после того как Экспедиция вышла // Илья Прохоров

JohnTornton

но решили срубить денег

но кооп на двоих могли бы сразу сделать. что за кооп на 3х? где я двух друзей найду, которые захотят играть в это?

TheCalvariam

с рандомами

Egik81

Началось разложение вызванное дефицитом новых идей ?!