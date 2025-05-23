FromSoftware рассматривала возможность выпуска Elden Ring Nightreign как F2P

Осталось всего шесть дней до официального выхода Elden Ring Nightreign, новейшего крупного проекта, разработанного FromSoftware, игры с элементами королевской битвы.
Как ни для кого не секрет, Elden Ring Nightreign — платная игра, а ее версия для ПК в Steam стоит 40 долларов. Портал IGN недавно взял интервью у Ишизаки, директора Nightreign, в котором было поднято несколько тем.
В нем журналист IGN спросил Ишизаки, рассматривала ли FromSoftware когда-либо выпуск Elden Ring: Nightreign как free-to-play-игры. Он ответил утвердительно, но объяснил, что команда посчитала идеальным путем выпуск ее как платной игры, хотя и не по полной цене.
Мы рассматривали возможность бесплатной игры, но, учитывая время, бюджет, команду, которая у нас была, и идеи, которые мы разрабатывали, мы посчитали, что лучшим путем для Nightreign будет выпустить ее как платную игр, хотя и не за полную стоимость. Мы надеемся, что будет достаточно контента, чтобы оправдать эту покупку, и что игроки смогут насладиться всем, что может предложить игра.
Как и в предыдущих играх FromSoftware, Elden Ring Nightreign фокусируется на построении мира и истории косвенно, без явного повествования. Большая часть повествования сосредоточена вокруг игровых персонажей — странников из разных эпох и культур, объединившихся, чтобы сразиться с Повелителем Ночи. У каждого будут свои причины и опыт.
Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.
не за полную стоимость - это он о чём? 4к гейминг уже не полноценный типа? дерьма хапанул малёха япончик?
Видимо у успешного и ожидаемого проекта так зашкаливают предзаказы что без F2P не отобьется)))
наглядный пример как даже крупные и всеми любимые студии могут позориться.
прямо тенденция какая то. сначала беседка, потом рэды, теперь фромы. кто же будет дальше ? рокстар ?
> но, учитывая время, бюджет, команду
Перевожу на понятный: - "Очень деньги нужны!"
Когда говорят "не за полную стоимость" - про что они говорят? Типа мы напихаем платного контента до ПОЛНОЙ стоимости или что игра недоделанный кусок?
Крч, зря интервью брали. Сомнений больше вызывает, жду переход в ф2п гачу
типа не за 60 баксов, ой не за 70 (нынче не за 80)
а так тупое выражение на самом деле. если у игры цена 40 баксов, то это полная стоимость в любом случае. а когда будет скидка, вот тогда будет не полная уже
Время елден ринга ушло давно, кому там он щас нужен, после того как Экспедиция вышла // Илья Прохоров
но решили срубить денег
но кооп на двоих могли бы сразу сделать. что за кооп на 3х? где я двух друзей найду, которые захотят играть в это?
с рандомами
Началось разложение вызванное дефицитом новых идей ?!