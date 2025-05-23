FromSoftware рассматривала возможность выпуска Elden Ring Nightreign как F2P

Осталось всего шесть дней до официального выхода Elden Ring Nightreign, новейшего крупного проекта, разработанного FromSoftware, игры с элементами королевской битвы.

Как ни для кого не секрет, Elden Ring Nightreign — платная игра, а ее версия для ПК в Steam стоит 40 долларов. Портал IGN недавно взял интервью у Ишизаки, директора Nightreign, в котором было поднято несколько тем.

В нем журналист IGN спросил Ишизаки, рассматривала ли FromSoftware когда-либо выпуск Elden Ring: Nightreign как free-to-play-игры. Он ответил утвердительно, но объяснил, что команда посчитала идеальным путем выпуск ее как платной игры, хотя и не по полной цене.

Мы рассматривали возможность бесплатной игры, но, учитывая время, бюджет, команду, которая у нас была, и идеи, которые мы разрабатывали, мы посчитали, что лучшим путем для Nightreign будет выпустить ее как платную игр, хотя и не за полную стоимость. Мы надеемся, что будет достаточно контента, чтобы оправдать эту покупку, и что игроки смогут насладиться всем, что может предложить игра.

Как и в предыдущих играх FromSoftware, Elden Ring Nightreign фокусируется на построении мира и истории косвенно, без явного повествования. Большая часть повествования сосредоточена вокруг игровых персонажей — странников из разных эпох и культур, объединившихся, чтобы сразиться с Повелителем Ночи. У каждого будут свои причины и опыт.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.