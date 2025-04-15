Новый трейлер Elden Ring: Nightreign посвящён классу рейдера

Bandai Namco представила совершенно новый класс персонажей для своей предстоящей игры Elden Ring: Nightreign. Новый трейлер раскрывает рейдера, грозного танка ближнего боя с высокой прочностью и выносливостью.

Описанный как воин, который «решительно стоит в хаосе битвы» с «сердцем, не знающим страха», Рейдер — это танкоподобная сила. Bandai Namco описывает Рейдера как силу, способную наносить огромный урон, выдерживая жестокие атаки, что делает его ценным активом на передовой в любой группе искателей приключений. Хотя точная игровая механика не была полностью детализирована, его класс, похоже, создан для тех, кто любит ближний бой и поглощает давление противника.

Рейдер — шестой из восьми запланированных классов. Поскольку до выхода игры еще не было представлено всего два класса, фанаты могут ожидать дополнительных открытий в ближайшие недели, поскольку Nightreign готовится к запуску. Пока что состав предлагает сбалансированное сочетание ближнего боя, дальнего боя и магических возможностей.

Elden Ring: Nightreign выйдет 30 мая 2025 года и будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.