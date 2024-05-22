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Древние Русы 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
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"Выглядит получше Смуты": пользователям понравился геймплейный ролик фэнтезийной инди-игры "Древние Русы"

butcher69
Новости

Инди-студия Honor Games выпустила геймплейный трейлер предстоящей игры «Древние Русы». С озвучкой проекта помогает студия GameVoice.

Игра "Древние Русы" разрабатывается командой из четырех человек. Это ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в альтернативной версии древней Руси.

Игрокам предстоит сражаться с чудовищами, выполнять разнообразные задания и взаимодействовать с персонажами. Также будет возможность крафтить оружие и броню.

Геймплейный ролик произвел положительные впечатления на зрителей. Под видео можно увидеть такие комментарии

Для инди игры выглядит очень хорошо. Озвучка приятная, графика не вырви глазная да и в одной стилистики, анимации, конечно, хромают, но в целом выглядит атмосферно и круто. Буду ждать выхода
Выглядит получше Смуты.
Шикарный звук и приятная стилистика несмотря на простую графику. Геймплейные демонстрации оставляют только положительные впечатления об этой игре. Однозначно в желаемое.Шикарный звук и приятная стилистика несмотря на простую графику. Геймплейные демонстрации оставляют только положительные впечатления об этой игре. Однозначно в желаемое.
15
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Gelyr

На игру походит, видно что бюджет не большой, но вроде душевно выглядит. Может что-то и получится.

4
USAROKSTARONE

Очень напоминает одну игру по тарас бульбу

0
Пэцка Глазэк

ВОВерам понравится

1
Ellie Williams

что то гов№ что это гов№

1
Лицо со шрамом

Отрочится молвит что эту игру поиграть надобно .

1
шестиорка

Вот вот древний говор.слова..это даёт атмосферу....

0
Pycckuu_XAKEP

те, кто поддерживают Смуту, и те, кто её хейтят, в одинаковой степени дегенераты)

1
Famiclone

Один ты нетакуся, правда ведь?

0
AndralStormborn Famiclone

Он просто типичный чсв-лалка

-2
Pycckuu_XAKEP Famiclone

самокритично, но, как говорится, есть нюанс))

1
Pycckuu_XAKEP AndralStormborn

самокритично

0
AndralStormborn

Опять против ящеров?

1
r23dom
1
Wing42

Так-так-так, что же мы тут имеем?

Графен Вальхейма? CHECK!
Добротная озвучка в отличие от Смуты? CHECK!
Боёвка с намёком на импакт от ударов в отличие от Смуты? CHECK!
Отсутствие вездесущего гуслиста-балалаечника в отличие от Смуты? CHECK!
Клятые ползучие гады ящеры ироды зелёные (в Смуте есть, но это разработчики)? CHECK!
Отсутствие инвестиций из сомнительных государственных источников в отличие от Смуты? CHECK!

Что ж, неплохо.

0
Rаyden

А по мне так выглядит, как типичный клон Аллодов с графеном из 2000-го.

0
Анатолий Токарев

Выглядит лучше смуты...Разве что только для детей.Графа-то мультяшная.Но может сюжет зайдет?Выйдет посмотрим.

0
Famiclone

От игр про древнюю Русь уже начинает откровенно тошнить

0
Уаz70

"Может беда какая приключилась или может сам смогу проблем создать" (С) 🙄

0
Александр Дантес

Не понимаю зачем это появляется и кто на это подписывается... эти люди вообще в курсе как выглядят современные игры? Хотя если судить по играм последних лет 5ти то тогда этот творческий проект вписывается в современную повестку - "Маркетинг важнее самого продукта"

0
Egik81

Это что за поделка сделанная на коленках за выходные. И попахивающая мобильностью.

По мне если речь идет о графике Смута выглядит лучше а это подделка смердит мобильной донантной помокой за 5 копеек.

-1
1barac9U7ada7

В процессе игры проскакивают англицские бесовские буквы, создаётся ощущение что где то чего то цапцарапнули. Ну в принципе глянуть можно, это ж не мута) текстурки можно было бы и подправить, если продавать думают)

-3
1barac9U7ada7

да весь мир так живёт и благодаря этому выживает! на то она и цивилизация что б народы дружили и занимались взаимовыгодным сотрудничеством а не призывали накрываться балахонами и зад лопухами подтирать. задумайтесь

-3
Wing42

Специально для утончённых эстетов выпустят мод, заменяющий весь текст (весь, в том числе интерфейс и главное меню) в игре на богоугодную славянскую глаголицу.

-2
FroZZyChannel

А собственно где геймплей? Почему Экран чёрный? Или у меня забагало?

-3
HiopsNerevar

Баги) В Стиме глянь. А по игре, мне кажется делай они диаблоид - было бы интереснее. Маленький бюджет не так бы в глаза бросался.

2