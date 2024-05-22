"Выглядит получше Смуты": пользователям понравился геймплейный ролик фэнтезийной инди-игры "Древние Русы"

Инди-студия Honor Games выпустила геймплейный трейлер предстоящей игры «Древние Русы». С озвучкой проекта помогает студия GameVoice.

Игра "Древние Русы" разрабатывается командой из четырех человек. Это ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в альтернативной версии древней Руси.

Игрокам предстоит сражаться с чудовищами, выполнять разнообразные задания и взаимодействовать с персонажами. Также будет возможность крафтить оружие и броню.

Геймплейный ролик произвел положительные впечатления на зрителей. Под видео можно увидеть такие комментарии

Для инди игры выглядит очень хорошо. Озвучка приятная, графика не вырви глазная да и в одной стилистики, анимации, конечно, хромают, но в целом выглядит атмосферно и круто. Буду ждать выхода

Выглядит получше Смуты.

Шикарный звук и приятная стилистика несмотря на простую графику. Геймплейные демонстрации оставляют только положительные впечатления об этой игре. Однозначно в желаемое.Шикарный звук и приятная стилистика несмотря на простую графику. Геймплейные демонстрации оставляют только положительные впечатления об этой игре. Однозначно в желаемое.