"Выглядит получше Смуты": пользователям понравился геймплейный ролик фэнтезийной инди-игры "Древние Русы"

Инди-студия Honor Games выпустила геймплейный трейлер предстоящей игры «Древние Русы». С озвучкой проекта помогает студия GameVoice.
Игра "Древние Русы" разрабатывается командой из четырех человек. Это ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в альтернативной версии древней Руси.
Игрокам предстоит сражаться с чудовищами, выполнять разнообразные задания и взаимодействовать с персонажами. Также будет возможность крафтить оружие и броню.
Геймплейный ролик произвел положительные впечатления на зрителей. Под видео можно увидеть такие комментарии
Для инди игры выглядит очень хорошо. Озвучка приятная, графика не вырви глазная да и в одной стилистики, анимации, конечно, хромают, но в целом выглядит атмосферно и круто. Буду ждать выхода
Выглядит получше Смуты.
Шикарный звук и приятная стилистика несмотря на простую графику. Геймплейные демонстрации оставляют только положительные впечатления об этой игре. Однозначно в желаемое.Шикарный звук и приятная стилистика несмотря на простую графику. Геймплейные демонстрации оставляют только положительные впечатления об этой игре. Однозначно в желаемое.
На игру походит, видно что бюджет не большой, но вроде душевно выглядит. Может что-то и получится.
Очень напоминает одну игру по тарас бульбу
ВОВерам понравится
что то гов№ что это гов№
Отрочится молвит что эту игру поиграть надобно .
Вот вот древний говор.слова..это даёт атмосферу....
те, кто поддерживают Смуту, и те, кто её хейтят, в одинаковой степени дегенераты)
Один ты нетакуся, правда ведь?
Он просто типичный чсв-лалка
самокритично, но, как говорится, есть нюанс))
самокритично
Опять против ящеров?
Так-так-так, что же мы тут имеем?
Графен Вальхейма? CHECK!
Добротная озвучка в отличие от Смуты? CHECK!
Боёвка с намёком на импакт от ударов в отличие от Смуты? CHECK!
Отсутствие вездесущего гуслиста-балалаечника в отличие от Смуты? CHECK!
Клятые ползучие гады ящеры ироды зелёные (в Смуте есть, но это разработчики)? CHECK!
Отсутствие инвестиций из сомнительных государственных источников в отличие от Смуты? CHECK!
Что ж, неплохо.
А по мне так выглядит, как типичный клон Аллодов с графеном из 2000-го.
Выглядит лучше смуты...Разве что только для детей.Графа-то мультяшная.Но может сюжет зайдет?Выйдет посмотрим.
От игр про древнюю Русь уже начинает откровенно тошнить
"Может беда какая приключилась или может сам смогу проблем создать" (С) 🙄
Не понимаю зачем это появляется и кто на это подписывается... эти люди вообще в курсе как выглядят современные игры? Хотя если судить по играм последних лет 5ти то тогда этот творческий проект вписывается в современную повестку - "Маркетинг важнее самого продукта"
Это что за поделка сделанная на коленках за выходные. И попахивающая мобильностью.
По мне если речь идет о графике Смута выглядит лучше а это подделка смердит мобильной донантной помокой за 5 копеек.
В процессе игры проскакивают англицские бесовские буквы, создаётся ощущение что где то чего то цапцарапнули. Ну в принципе глянуть можно, это ж не мута) текстурки можно было бы и подправить, если продавать думают)
да весь мир так живёт и благодаря этому выживает! на то она и цивилизация что б народы дружили и занимались взаимовыгодным сотрудничеством а не призывали накрываться балахонами и зад лопухами подтирать. задумайтесь
Специально для утончённых эстетов выпустят мод, заменяющий весь текст (весь, в том числе интерфейс и главное меню) в игре на богоугодную славянскую глаголицу.
А собственно где геймплей? Почему Экран чёрный? Или у меня забагало?
Баги) В Стиме глянь. А по игре, мне кажется делай они диаблоид - было бы интереснее. Маленький бюджет не так бы в глаза бросался.