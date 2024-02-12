Создатель ремейка Daggerfall работает над собственной "похожей на Daggerfall" игрой

The Elder Scrolls 2: Daggerfall остается одной из самых амбициозных игр в истории ролевых игр: ее карта занимает 70 реальных часов. Как вы понимаете, воссоздать любимую игру Bethesda в Unity - задача не из легких, но именно этим и занялся создатель Daggerfall Unity Гэвин Клейтон и команда талантливых разработчиков.

Журналист Dualshockers встретился с Клейтоном, чтобы обсудить Daggerfall Unity, которая в прошлом месяце достигла версии 1.0, а также о его дальнейших планах в области разработки игр. После нескольких лет работы над Daggerfall Unity австралийский разработчик хочет использовать этот опыт для создания собственной игры в стиле Daggerfall.

Я уже начал работать над новой игрой, но на этот раз это будет что-то свое. Я искренне люблю этот старый стиль игры. То, что я создаю, сделано в том же духе. Вы говорите о большом мире, сложных системах, поддержке модов - это все то, что я хочу исследовать, и я хочу взять опыт Daggerfall Unity и перенести его в новую игру.

Клейтон начал сворачивать свою деятельность в сфере IT-услуг, чтобы работать над своим новым проектом полный рабочий день, воплощая в жизнь мечту, которую он вынашивал с детства.

Я хотел создавать игры с самого детства, но, особенно в Австралии, когда я был ребенком в 80-х и подростком в 90-х, у меня не было особых возможностей попасть в сферу инди-игр. В итоге я пошел в IT-сферу, потому что мне казалось, что я должен заниматься чем-то разумным и приземленным, чем-то, чем я смогу зарабатывать на жизнь, и, наверное, это был разумный выбор.

Клейтон признает, что ему придется преодолеть разрыв между ремейком любимой игры и созданием полностью оригинальной игры. Если его новый проект "получит хотя бы сотую часть той любви, которую получила Daggerfall Unity", он будет доволен.

Пока же он будет продолжать работать над ним, как он объяснил в интервью: "Моя жена сейчас единственная, кто держит свет включенным. Она очень верит в то, что я смогу сделать эту безумную вещь. Надеюсь, это сработает. Если нет, то я всегда смогу вернуться в IT!".