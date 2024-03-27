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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 003 оценки

Разработчики ремейка Morrowind на движке Skyrim показали новые скриншоты

Simple Jack

Разработчики фанатской модификации Skywind, которая переносит The Elder Scrolls 3: Morrowind на движок Skyrim, опубликовала свежие скриншоты. На изображениях можно увидеть преобразовавшуюся локацию каналов в Округе Святого Делина.

Skywind разрабатывают с 2012 года. Создатели проекта пока не называют дату релиза. Они обещают улучшенную графику, а также обновленную боевую систему и модульную броню. Сейчас команда активно ищет специалистов по 3D-моделированию.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
hpi

Давайте нагибайте Тодда по полной. Пусть он страдает. Я верю в вас. Просто кроме вас и скайобливиона уже не на кого надеятся.

2
Dark1994

Скайбливион тоже больше 10 лет уже делают, ощущение, что оба проекта никогда не выйдут.

2
Rorschach93

уже бы на актуальной версии делали, а не оригинального Скайрима образца 2011-го

1